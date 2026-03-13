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Samahara Lobatón confirma que estará en reality de convivencia: "Nuevo reto"

A pocos días de llegar de Estados Unidos, Samahara Lobatón fue presentada como la nueva participante en el reality de convivencia donde estará por tres meses.

Samahara Lobatón confirma que estará en reality de convivencia
Samahara Lobatón confirma que estará en reality de convivencia (Composición Karibeña)
13/03/2026

La influencer Samahara Lobatón siempre ha llamado la atención por sus polémicas relaciones amorosas y algunos problemas dentro de su familia materna. Ahora, la artista fue convocada para estar en un reality de convivencia en el Perú y estará lejos de sus tres menores hijos. 

Estará en reality de convivencia

Este lunes 16 de marzo iniciará 'La Granja VIP', un reality de convivencia donde estarán 16 famosos viviendo juntos en una granja y siendo grabados las 24 horas. Entre los participantes más polémicos están Pamela López, Pablo Heredia, 'La Mackyna', y muchos más. Ahora, Samahara Lobatón ha sido anunciada como la nueva integrante. 

"Nuevo reto. Todo por ustedes y para ustedes", expresó la joven en sus redes sociales compartiendo el anuncio del programa. 

El programa de reality que grabará por primera vez las 24 horas durante tres meses, anunció así a la influencer por medio de sus redes sociales. La joven fue presentada como una joven muy polémica que llegará para poner de cabeza el lugar. 

"Influencer, hijita de mamá, vive de los escándalos. Desde la cuna estuvo frente a las cámaras viviendo en una familia que siempre estuvo envuelta en la polémica. Engreída, explosiva, rebelde. Bienvenida Samahara Lobatón, ella ingresa a La Granja VIP sin miedo al qué dirán, acostumbrada al conflicto, pero está vez viene a defenderse sola. Su carácter cambiará las reglas del juego o será la tormenta que nadie podrá detener", expresaron.

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Sobre Samahara Lobatón

La joven Samahara Lobatón es una de las artistas que ha llamado la atención por sus polémicas relaciones amorosas con sus exparejas. Además, también ha tenido algunas confrontaciones con su madre Melissa Klug, mudándose a vivir completamente sola a penas cumplió la mayoría de edad. 

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Ahora, la influencer tiene tres hijos con quienes pasa todo el tiempo posible y trabaja con marcas. Hace poco, viajó a Estados Unidos para encontrarse con su expareja Youna, con quien realizaba transmisiones en vivo y tenían una 'novela turca' a pedido de sus seguidores. Además, la joven también está en un proceso judicial por haber sido agredida por su ex Bryan Torres, el padre de sus dos últimos hijos. 

De esta manera, Samahara Lobatón ha ingresado a este reality de convivencia para poder llevarse el cuantioso premio final. La artista estará en 'La Granja VIP' conviviendo con otros 16 artistas, que serán eliminados cada semana y serán grabados todo el tiempo que estén en la casa. 

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