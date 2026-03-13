Pamela Franco se burla de Pamela López por decir que su corazón es negro: "No sabía que podía ver el color"

La polémica entre Pamela Franco y Pamela López volvió a encender la farándula. Esta vez, la cantante respondió con ironía luego de que la aún esposa de Christian Cueva dijera que, cuando se case, debería usar un vestido negro "como su corazón".

Las cámaras del programa "Arriba mi gente" buscaron a la cantante para preguntarle sobre el comentario. Lejos de molestarse, Pamela Franco decidió responder con humor.

Pamela Franco responde con humor

El último fin de semana, Pamela Franco ofreció un show en una discoteca del distrito de Independencia, donde hizo bailar a todos los asistentes. Al terminar su presentación, los reporteros de "Arriba mi gente" aprovecharon para preguntarle por el comentario que Pamela López había hecho sobre su "corazón negro". La cantante respondió con sarcasmo y dejó clara su postura.

"(Dice que ella se casó de blanco y que tú corazón es negro, te debes casar de negro) No sabía que podía ver los colores de los corazones, yo no sabía. Pero nada lo tomo con humor me asienta cualquier color de vestido se me va a ver bien si es que llegara el caso", comentó.

@ameg_pe 12.03.26 | Pamela Franco se burla de Pamela López por decir que su corazón es negro. Fuente: Arriba mi gente ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Luego envió un mensaje directo a su tocaya. Y mencionó que no le interesa si Pamela López le desea buenas o malas cosas.

"Muchacha no te adelantes no me han dado nada tranquila todo bien... Si ella me decía bien, bien la verdad que no me interesa", agregó.

Aclara que no hay compromiso y busca estar tranquila

Otro tema que generó comentarios en redes sociales fue el supuesto anillo que Christian Cueva habría regalado a Pamela Franco. Algunas personas creyeron que se trataba de un anillo de compromiso. Sin embargo, la cantante fue clara al decir que eso no ha pasado. Además, explicó que no aceptaría algo así si antes el futbolista no resuelve su situación legal.

"Yo no he recibido primero ningún anillo de compromiso. Él ni me ha pedido la mano porque ni siquiera sería tonta", afirmó. "Y por no decir otra cosa de mi parte, recibir unos anillos de compromiso cuando ni siquiera se divorcia. O sea, pongamos las cosas en su sitio", señaló.

Durante la entrevista, Pamela Franco también dejó claro que no piensa vivir pendiente de los comentarios o críticas que aparecen en redes. La cantante dijo que lo único que busca es tranquilidad en su vida personal.

"Así que para la tranquilidad de algunas personas no hay ninguna pedida de mano, no hay ningunos amigos, así que todos tranquilos y pueden ser felices y contentos todos. Yo quiero estar tranquila, yo no me voy a atormentar por nada ni nadie", expresó.

A pesar de las críticas, Pamela Franco confirmó que mantiene una relación cercana con Christian Cueva y que ambos incluso están pensando en viajar juntos. La cantante también bromeó cuando le preguntaron si en el futuro podrían tener hijos.

"Ya nos estamos organizando bonito para ver si por ahí, no. Porque también él tiene prioridades ahorita y que ustedes ya saben", contó. "(De repente van dos, regresan tres) o cuatro no porque si yo de hecho si yo tengo, tengo dos en una", dijo entre risas.

En conclusión, Pamela Franco optó por responder con ironía a las declaraciones de Pamela López, en medio de los comentarios sobre su relación con Christian Cueva. La cantante aseguró que prefiere tomar los comentarios con humor y seguir enfocada en su trabajo y su vida personal. Mientras tanto, las indirectas entre ambas continúan alimentando la conversación en la farándula peruana.