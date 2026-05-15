Melissa Klug sorprende al hablar sobre su relación con Xiomy Kanashiro: ¿Se llevan mal?

La empresaria Melissa Klug volvió a ubicarse en el centro de la atención mediática tras pronunciarse sobre Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán. Sus declaraciones, sorprendieron a muchos debido a la sinceridad con la que abordó el tema y la aparente tranquilidad con la que se refirió a la relación entre ambas.

Melissa Klug habla sobre Xiomy Kanashiro

Durante una reciente conversación con Trome, Melissa Klug fue consultada sobre su participación en el programa "América Hoy", espacio televisivo donde Xiomy Kanashiro forma parte del equipo de conducción. Frente a ello, la empresaria dejó en claro que no mantiene ningún conflicto con la actual pareja de Jefferson Farfán.

"En mi bloque no estuvo, pero que yo sepa no tengo problemas con ella. No sé si ella los tenga conmigo", comentó Melissa, dejando entrever que, al menos de su parte, no existe incomodidad alguna.

Las declaraciones no tardaron en generar reacciones debido al vínculo que ambas mantienen con el exseleccionado nacional. Como se recuerda, Melissa Klug es madre de Adriano y Jeremy, los dos hijos varones de Jefferson Farfán, por lo que el tema suele despertar interés entre los seguidores de la farándula local.

Sin embargo, la empresaria insistió en que no existiría motivo alguno para una rivalidad con Xiomy Kanashiro. Incluso, al ser consultada sobre la posibilidad de que la conductora tenga algún problema con ella, Melissa respondió de forma tajante.

"¡Exacto! No creo, sería ridículo, ¿no crees?", expresó.

Con estas palabras, Melissa Klug buscó restarle dramatismo a cualquier especulación sobre una supuesta enemistad y dejó claro que no tiene intención de iniciar enfrentamientos públicos.

Melissa Klug indirecta en sus redes

La página de Instarándula reveló lo que Melissa Klug compartió en los últimos días en sus redes sociales. En aquel mensaje, la 'Blanca de Chucuito' estaría mandando ciertos mensaje hacia el padre de su última hija, Jesús Barco.

"Tremendo facto que acabo de leer: 'Hacer lo correcto no te garantiza reciprocidad, pero te deja dormir en paz'", expresa en uno de los mensajes que compartió.

Así mismo, la madre de Samahara Lobatón también compartió otra dedicatoria donde señala que aparentemente la paternidad no es para cualquier persona, porque tendría que sacrificar muchas cosas, pero que muchos de ellos prefieren la salida fácil.

"Formar una familia no es para cualquiera. Hay que dejar la calle, el relajo y comprometerse de verdad. Muchos no lo logran porque prefieren lo fácil, pero lo más valioso está en casa", señala.

En conclusión, Melissa Klug volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de hablar sobre Xiomy Kanashiro y dejar en claro que no mantiene problemas con la actual pareja de Jefferson Farfán. Paralelamente, sus recientes publicaciones en redes sociales despertaron nuevas especulaciones sobre su relación con Jesús Barco