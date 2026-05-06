Rebeca Escribens respalda a Melanie Martínez frente al padre de su hija: "Guardó silencio por muchos años"

Rebeca Escribens volvió a pronunciarse fuerte y claro. La conductora de "América Espectáculos" salió en defensa de Melanie Martínez, luego de escuchar las declaraciones del padre de su hija sobre la empresaria y la promoción de sus helados.

Rebeca Escribens defiende a Melanie Martínez del padre de su hija

Rebeca Escribens no se quedó callada y volvió a pronunciarse sobre el conflicto entre Melanie Martínez y el padre de su hija. La conductora de "América Espectáculos" escuchó las declaraciones del reconocido cantante de cumbia y no dudó en cuestionar su actitud.

Como se sabe, el artista denunció a Melanie luego de que ella promocionara su negocio de helados junto a figuras que no serían de su agrado como Pamela Franco, Vania Bludau e Isabel Acevedo. Esta situación generó una nueva polémica y puso nuevamente a la empresaria en el centro de la noticia.

Tras ver lo dicho por el cantante en "América Hoy", Rebeca Escribens fue directa. Recordó que Melanie se mantuvo alejada de la televisión durante muchos años.

"Eso que reclama él, de estar saliendo a decir... Te recuerdo, que quien guardó silencio durante muchos años fue Melanie Martínez. Yo no recuerdo que (haya hablado), en los años que estoy sentada aquí y desde que la dejé de ver cuando participó en 'Super Star', luego en 'El Gran Show' y esas cosas...", expresó.

La conductora dejó claro que no le parece justo que ahora se critique a Melanie por volver a aparecer públicamente. Además, resaltó que durante años ella decidió mantenerse alejada de las cámaras y enfocarse en su familia.

"Se retiró del mapa precisamente para criar a sus hijos y guardó silencio. Bien lo dijo en sus declaraciones, mantuvo su distancia", expresó.

Rebeca también resaltó que la hija de ambos ya es adulta y que Melanie tiene derecho a retomar su vida pública, más aún si tiene talento y un emprendimiento que desea sacar adelante. La presentadora consideró que la empresaria no debería ser cuestionada por promocionar sus productos ni por recibir apoyo de otras figuras.

"Hoy que su hija, que ya es adulta y (Melanie) quiere volver a la palestra porque el talento le sobra, ahora tú te arañas", afirmó.

Lo llama "incongruente"

En otro momento, Rebeca fue más dura y calificó como "incongruente" la postura del cantante. Según explicó, no se puede pedir silencio cuando antes hubo situaciones que también afectaron a Melanie y a su familia.

"Entonces, tú quieres que guarden silencio, pero tú no te comportaste bien en todos los años que la niña estaba en su casa, viendo las redes y escuchando cómo su padre se portaba mal. Incongruente", enfatizó.

Su comentario no pasó desapercibido y generó apoyo en redes sociales, donde varios usuarios coincidieron en que Melanie soportó mucho durante años. Por ahora, Melanie Martínez continúa enfocada en su emprendimiento de helados y ha recibido respaldo de distintas personas públicas.

En conclusión, Rebeca Escribens respaldó públicamente a Melanie Martínez y cuestionó al padre de su hija por criticar su regreso a la vida pública. La conductora recordó que Melanie guardó silencio durante muchos años, se dedicó a criar a sus hijos y ahora tiene derecho a impulsar su emprendimiento sin ser señalada.