Mamá de Hugo García responde sobre posible boda con Isabella Ladera: "Un papel no te da la felicidad"

Fabiola Silva, mamá de Hugo García, se pronunció sobre la posible boda de su hijo con Isabella Ladera. En una entrevista con "América Hoy", Fabiola se pronunció luego de que la influencer venezolana luciera un anillo en redes sociales y despertara rumores de compromiso.

Mamá de Hugo García sobre anillo de Isabella Ladera

La relación entre Hugo García e Isabella Ladera sigue dando que hablar, sobre todo ahora que ambos esperan la llegada de su primer bebé juntos. Esta vez, quien decidió pronunciarse fue Fabiola Silva, mamá del influencer peruano, luego de que la modelo venezolana mostrara un anillo en redes sociales. El detalle despertó rumores de una posible boda, pero la mamá de Hugo fue clara y dejó un mensaje bastante directo.

Todo empezó cuando Isabella compartió una foto del anillo que le regaló Hugo. La joya llamó la atención de sus seguidores, ya que parecía ser un detalle muy especial. Ante las preguntas, la propia influencer explicó el motivo del regalo.

"Hermanas, mi niño me puso un anillo porque estamos cumpliendo un año de conocernos, y por el día de la mami adelantado, Hugo Baby, hallelujah", escribió en sus redes.

@ameg_pe Mamá de Hugo García responde sobre posible boda con Isabella Ladera. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Con esa frase, Isabella dejó claro que el anillo no necesariamente significaba una pedida de mano, sino un regalo por una fecha especial. El programa "América Hoy" se comunicó con Fabiola Silva para conocer su opinión. La mamá de Hugo contó que no había visto la publicación porque se encuentra en España.

"No he visto nada, estoy en Sevilla, estoy en España un mes, así que no he visto nada. Si le da un anillo, un sentimiento, alguna, algo debe tener para dárselo. Ellos están felices, se quieren, se aman, se adoran, están felices, están dichosos por la espera del bebé, así que nada, están tranquilos, muy tranquilos", dijo.

El bebé nacería en julio

Fabiola también contó que la familia ya espera con mucha ilusión la llegada del bebé de Hugo e Isabella. La noticia los mantiene emocionados, pues será un momento muy importante para la pareja.

"Correcto, ya en julio, más o menos quincena de julio, debe estar por nacer el bebé", comentó Fabiola Silva.

¿Se viene la boda?

La pregunta sobre una posible boda no podía faltar. La reportera le consultó si le gustaría que Hugo le pida la mano a Isabella. Fabiola respondió con calma y dejó claro que esa decisión solo depende de ellos.

"Eso ya depende de ellos dos, mi reina. En estos tiempos, el amor, te cases o no te cases, es igual es amor, pero ya depende de ellos, qué es lo que han decidido para su futuro, para sus hijos. Y nada, pues, ¿no? Que sea muy feliz es lo principal, un papel no te da la felicidad", sentenció.

Con estas declaraciones, la mamá de Hugo García dejó claro que no presiona a la pareja para que se case. Para ella, lo más importante es que ambos estén bien, se quieran y formen una familia tranquila.

En conclusión, Fabiola Silva, mamá de Hugo García, se pronunció sobre los rumores de una posible boda entre su hijo e Isabella Ladera tras el regalo de un anillo. Aunque destacó que la pareja está feliz y emocionada por la llegada de su bebé, dejó claro que casarse o no es una decisión que solo les corresponde a ellos.