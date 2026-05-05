Ale Fuller y Andrés Vílchez apoyan a Flavia Laos tras filtración de audio: "Lo importante es su bienestar"

La reaparición de Ale Fuller y Andrés Vílchez en el estreno de "Cenicienta" no pasó desapercibida. Más allá del encuentro, destacó el respaldo que ambos brindaron a Flavia Laos, quien está en el centro de la polémica por la filtración de un audio sobre un proyecto cinematográfico.

Ale Fuller y Andrés Vílchez respaldan a Flavia Laos

Durante declaraciones para el programa 'Arriba Mi Gente', Ale Fuller fue consultada sobre el momento que atraviesa Flavia Laos. La actriz destacó que su amiga ha logrado recuperar cierta calma, priorizando su bienestar personal por encima de cualquier compromiso laboral.

"Sé que ya está más tranquila, que está más en calma. Creo que eso es la prioridad, independientemente de cualquier oportunidad laboral, lo más importante siempre va a ser el terreno personal. Desde nuestro lado como amigas siempre desearle lo mejor y vamos a estar ahí para apoyarla en lo que sea que esté atravesando", expresó.

Por su parte, Andrés Vílchez coincidió en la importancia de priorizar la salud emocional. El actor señaló que, en muchas ocasiones, las exigencias profesionales pueden sobrepasar los límites personales, por lo que recomendó tomarse una pausa para reflexionar.

"A veces nos podemos saturar un poco y claro necesitamos un break como para poder reorganizarnos y saber qué es lo que queremos hacer porque a veces nos olvidamos de nosotros mismos porque nos enfocamos en lo que es trabajo. Le aconsejo que se tome el tiempo porque primero es ella", comentó.

Ambos mensajes reflejan una postura clara: el bienestar emocional debe estar por encima de cualquier proyecto, especialmente en un entorno tan exigente como el artístico.

@rkt696 Ale Fuller y Andrés Vílchez envían mensajes de apoyo a Flavia Laos. ♬ sonido original - rkt696

Audio filtrado expone dudas de Flavia Laos sobre su proyecto

Las declaraciones de los actores se dan luego de que, días atrás, se filtrara un audio atribuido a Flavia Laos en el que manifestaría su intención de abandonar el protagónico de una película. El material fue difundido por el tiktoker Ric La Torre, lo que generó diversas reacciones en redes sociales.

En el registro, la artista expresa dudas sobre su motivación para continuar en el proyecto, a pesar de que este ya estaría terminado y próximo a estrenarse. Sus palabras reflejan un conflicto interno respecto a su compromiso con el trabajo.

"Chicas sorry que me comunique recién con ustedes pero he estado pensando en realidad sobre el proyecto de protagónico y no sé, me siento bajoneada, siento que no me está emocionando como debería y me preocupa un poco porque para hacer algo siento que debo estar 100% y estoy pensando seriamente dar un paso al costado", se le escucha decir.

La difusión del audio alimentó las especulaciones sobre su continuidad en el proyecto y abrió el debate sobre la presión que enfrentan los artistas en producciones de alto perfil.

En conclusión, la aparición de Ale Fuller y Andrés Vílchez marcó un reencuentro mediático y un respaldo público a Flavia Laos en un momento complejo. Mientras el audio filtrado sigue generando comentarios, su entorno prioriza su estabilidad emocional.