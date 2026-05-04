Ale Fuller se pronuncia sobre romance de Shirley Arica y Pablo Heredia: "Una mujer súper inteligente"

Shirley Arica y Pablo Heredia se han convertido en una de las parejas más comentadas tras su participación en 'La Granja VIP'. En medio de la atención mediática que ha generado su vínculo, Ale Fuller se pronunció por primera vez sobre su expareja y su actual relación con la chica reality, generando gran interés en el mundo del espectáculo.

¿Ale Fuller aprueba la relación de Shirley Arica y Pablo Heredia?

El programa digital 'Q' Bochinche!' recogió las declaraciones de Ale Fuller durante un reciente evento público. En ese contexto, la actriz fue consultada sobre el romance que habría surgido entre su expareja Pablo Heredia y la modelo Shirley Arica. Al respecto, señaló que no estaba muy al tanto del tema, pero no dudó en dedicarle elogios a la 'chica reality'.

"No he visto casi nada en relación a ese tema, pero Shirley me parece guapísima, una bomba. Es súper linda, sé que es una mujer súper inteligente, la conozco. Creo que solamente puedo opinar en relación a eso, sé que es una gran mujer", comentó.

Por otro lado, la recordada Rosy de 'Ven, Baila, Quinceañera' también fue consultada sobre los comentarios que apuntan a que este romance podría no ser real y formar parte de una estrategia dentro del reality. Sin embargo, la actriz descartó esa posibilidad.

"Si es que surge algo y una relación, creo que no encontraría razones para las que podría llegar a ser como armado o una estrategia. Creo que es una chica guapísima y, ¿por qué no podría enamorarse de ella?", respondió sobre el romance entre Pablo Heredia y Shirley Arica.

Ale Fuller no siente rencor por Pablo Heredia

Días atrás, Ale Fuller se refirió a los comentarios realizados por su exsaliente Renato Rossini Jr. a Pablo Heredia, los cuales sugerían que su relación no habría llegado a formalizarse por la intervención de una tercera persona.

En ese contexto, la actriz aseguró que no guarda rencores y destacó el valor de ambas relaciones en su vida, resaltando lo aprendido en cada una de ellas.

"De verdad yo sí les guardo mucho cariño porque siento que he aprendido muchísimo, creo que ellos han sido parte importante de mi camino. Así que yo sí les deseo lo mejor, si me los encuentro les daría un abrazo, pero sí es delicado cuando se dicen cosas que no son y de esa magnitud, cosas falsas. Lo de infidelidad ni cerca", afirmó.

En conclusión, Ale Fuller ha optado por mantener una postura conciliadora respecto a su pasado con Pablo Heredia y su actual vínculo con Shirley Arica, a quien incluso ha elogiado públicamente, evitando cualquier tipo de confrontación y cerrando el tema sin polémicas.