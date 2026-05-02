Pati Lorena se disculpa con Mónica Torres por comentarios ofensivos: "No debí haberlo dicho"

La exproductor de televisión, Pati Lorena, no ha tenido una buena relación con el otro equipo en 'La Granja VIP'. Es así como realizó algunos comentarios ofensivos contra Mónica Torres, hecho que no fue pasado por alto por la producción y fue sentenciada por ello.

Pati Lorena pide perdón por comentarios contra Mónica Torres

En un inicio, Pati Lorena fue llamada a un cuarto a parte del resto de los participantes donde Ethel Pozo le informó que estaba prohibido que diera información a Diego Chávarri. A parte de eso, también le encaró sobre los comentarios discriminatorios que dio contra Mónica Torres relacionado a su cuerpo y ella decide disculparse.

"Pido perdón por eso, fue algo que no debí haber dicho. Le pido perdón a ella, a su familia que de repente lo han visto y bueno, nada, no tengo defensa sobre eso, fue de repente un abrupto de mi parte", declaró.

Así mismo, Pati señala que la razón por la cual dio aquellos comentarios fue por la mala relación que tenía con la actriz desde hace semanas, pero que eso no la justifica de igual manera y reafirma su disculpa.

"No tengo una buena relación con ella porque siento que en dos oportunidades, ella ha negado tajantemente de manera descarada, mi respeto o cariño hacia ella se fue, pero igual pido perdón por lo que dije. Igual pido perdón por lo que dije", señaló.

Fue sancionada

A raíz de estas dos equivocaciones que ha tenido Pati Lorena en el programa reality de convivencia, es que la producción ha decidido mandarla a ser nominada a eliminación. La artista aceptó la sanción, pero dejando en claro que en ningún momento dio información a Diego Chávarri sobre lo que ocurría afuera.

Así mismo, aceptó la sanción por las palabras desatinadas que tuvo contra Mónica Torres. Es así como la participante que hace poco reingresó a 'La Granja VIP' en repechaje junto a Cecilia y Renato Jr., está nominada para ser eliminada este sábado 2 de mayo y son los seguidores quienes decidirán si se va de nuevo o no.

De esta manera, Pati Lorena se encuentra nuevamente en la cuerda floja por haber dado información aparente a Diego Chávarri y por haber realizado comentarios despectivos contra Mónica Torres sobre su cuerpo. Aunque ante esto, la exproductora sí aceptó su grave error y pidió disculpas hacia la actriz peruana y su familia de ella.