'Hijo' de Pompinchú le dedica conmovedor mensaje tras su partida: "Me dolió no haberme despedido"

El mundo artístico entró en luto por la partida del cómico ambulante Alfonso Mendoza conocido como 'Pompinchú'. En medio del dolor, un artista que trabajaba con él que era como su 'hijo' artístico, le dedicó un mensaje conmovedor despidiéndose.

'Hijo' de Pompinchú se despide

Dentro del mundo artístico de la comicidad, Jeffey Ponci era conocido como el 'hijo' artístico de Alfonso Mendoza. Ambos trabajaron juntos en varias ocasiones grabando y tenían una cercanía muy fuerte. Cuando fue hospitalizado, él lo estuvo visitándolo seguido a 'Pompinchú' y tras su partida, decidió dedicarle algunas palabras conmovedoras.

"Te doy las gracias por todo lo que indirectamente me enseñaste en estos años de grabación, aprendí demasiado de ti hermano. Yo te decía deberías estar agradecido que la gente piense que yo soy tu hijo, por qué yo soy guapo, pero con sinceridad me alegraba saber que me familiaricen por mis gestos y ciertos parecido contigo pensando que eras mi papá", expresó en sus redes..

Así mismo, el joven señaló que lo va extrañar mucho por todo lo que han compartido a lo largo de los años que los ha unido como familia compartiendo varios momentos importantes. Además, reveló que no quería despedirse para darle fuerzas al comediante y se recupere, pero le dolió no haberse despedido cuando aún estaba consciente.

"Te voy a extrañar cómo no tienes idea hermano, siempre que iba al hospital te despedías de mi, pero mi frialdad de pensar que ibas a salir de ese hospital hacía que te de un aliento, no me quería despedir de ti y sentía que se vería muy cursi, cuando me enteré que te entubaron y estabas en UCI me dolió no haberme despedido, pero gracias a Dios, hace unos días ingresé y obviamente estabas sedado, pero me despedí de ti y sentí que me escuchaste hermano", añadió.

¡Falleció 'Pompinchú'!

El comediante 'Pompinchú' tuvo una larga y complicada lucha contra la fibrosis pulmonar. Hoy 1 de mayo de 2026, el artista de 55 años partió a la eternidad tras haber ingresado a UCI hace unos días en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre.

Luego de encontrarse internado varios días con una serie de complicaciones médicas por su delicada salud, el comediante ambulante no pudo resistir más. Asimismo, Raymundo Mendoza junto al doctor que había tratado a Alfonso Mendoza los últimos días, confirmaron su deceso.

De esta manera, el querido comediante ambulante Alfonso Mendoza partió a la eternidad, y sus amigos cercanos como su familia lamentan su muerte. Por su parte, el conocido 'hijo' artístico de 'Pompinchú' le dedicó un conmovedor mensaje por todos los años que trabajaron juntos y el vínculo que formaron.