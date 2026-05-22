Reconocido actor peruano sorprende al revelar que casi protagoniza la serie de Netflix 'One Piece'

Un reconocido actor peruano sorprendió al revelar que estuvo muy cerca de formar parte del live action de 'One Piece', una de las producciones más exitosas del catálogo de Netflix. Su inesperada confesión llamó la atención de los fanáticos de la popular adaptación inspirada en el famoso anime y manga de Eiichiro Oda.

Actor peruano estuvo cerca de protagonizar 'One Piece'

El actor peruano Martín Velásquez, recordado por sus papeles en producciones de América Televisión como 'Mi amor el wachimán' y 'Ojitos hechiceros', sorprendió al revelar que estuvo muy cerca de convertirse en el protagonista del exitoso live action de 'One Piece' de Netflix.

Durante la última edición del pódcast 'Very Good', el conductor contó que todo comenzó cuando su agencia de representación le envió una convocatoria para una producción internacional. En ese momento, el proyecto aún se manejaba con total reserva y no se había revelado el nombre de la serie.

"Recibo un casting por medio de mi agencia de representación en ese momento y me dicen 'Martín, es para una serie de afuera, es para una serie internacional. Están buscando un actor latino'. Entonces, hago el casting y leí la escena y dije 'esta historia se me hace conocida'", relató el artista nacional.

Según explicó, mientras avanzaba en el proceso empezó a sospechar que se trataba de 'One Piece', debido a la similitud de las escenas con la historia del popular anime y manga japonés. El actor aseguró que desde un inicio sintió una conexión especial con el personaje y la narrativa.

Martín Velásquez avanzó varias etapas del casting

Tras superar las primeras pruebas, Martín Velásquez reveló que fue contactado por un coach de Miami, quien finalmente le confirmó que el casting pertenecía a la serie 'One Piece'. La noticia emocionó profundamente al actor, quien confesó ser un gran admirador de la obra original.

"Yo, en ese momento, estaba intentando aguantar la emoción porque yo soy fan, pero fan de One Piece. Empecé a temblar. Grabé más castings y de nuevo lo mandamos y pasé otro filtro", comentó emocionado.

El actor peruano logró superar varias etapas del exigente proceso de selección y se acercó cada vez más al papel de Monkey D. Luffy, personaje que finalmente terminó interpretando el mexicano Iñaki Godoy en la adaptación de Netflix.

Incluso, Velásquez contó que llegó a grabar escenas confidenciales enviadas directamente desde Estados Unidos. Sin embargo, debido a los acuerdos de privacidad, evitó brindar mayores detalles sobre el contenido de esas pruebas finales.

"Me dieron otra escena, pero de esa escena no puedo hablar, y la agencia de Estados Unidos me dice 'lo vamos a mandar, hay pocos candidatos así que queda esperar'. Pero, después de eso ya no supe más", dijo con evidente decepción.

En conclusión, Martín Velásquez sorprendió al contar que estuvo muy cerca de protagonizar el live action de 'One Piece' para Netflix. Aunque finalmente no obtuvo el papel, su testimonio generó sorpresa entre los fanáticos, quienes destacaron que un actor peruano pudo haber formado parte de una de las series más exitosas de la plataforma.