Diana Sánchez se encontró con Korina Rivadeneira tras confesión sobre Mario Hart ¿Le reclamó?

Hace unos días, Diana Sánchez salió a responder sobre sus sentimientos hacia Mario Hart tras varios años de rumores de una posible cercanía. En aquel momento, confesó que en algún momento sí lo vio guapo y ahora, revela que se encontró 'cara a cara' con Korina Rivadeneira, la esposa del 'chato'.

Diana Sánchez sale a aclarar

Durante la emisión del podcast 'Sin Más que Decir', Diana Sánchez hizo una aclaración en medio del programa luego de ver un comentario donde un seguidor señalaba que Korina Rivadeneira se sentiría mal porque ellos estarían buscando unir a Mario Hart con Paloma Fiuza, quien estuvo en el set.

"Quiero hacer un paréntesis, porque esto sí me preocupa, acá había un comentario que dice: 'Qué feo que debe sentir Korina de sus examigos, compañeros, que estén alcahueteando lo de Paloma", declaró.

Es así como la exchica reality empieza a explicar que todos ellos son amigos desde hace muchos años atrás que empezaron juntos en 'Combate'. Así mismo, deja en claro que la situación sobre Mario Hart con su esposa Korina Rivadeneira es complicado y que solo le corresponde a ellos contarlo.

"Vamos a hacer un momento aquí, yo soy amiga de Mario, Paloma es amiga de Mario, todos somos amigos y también hemos compartido con Korina, la queremos, yo también y todos los chicos de aquí, sabemos cuál es la situación más o menos de Mario, pero él tiene que dar a conocer qué es lo que está pasando", señaló.

Frente a frente con Korina Rivadeneira

En ese sentido, Diana Sánchez comenta que todo el show que hacen sobre Mario sería parte de una broma que entre ellos se entienden. Incluso, revela que se encontró con Korina en un canal de televisión y le bromeo sobre lo que dijo de su aún esposo.

"Lo que hacemos acá es bromear porque somos patas, tenemos la confianza para molestarnos, para bromearnos, ayer me encontré con Korina, estaba en el canal y me metió un palmazo en el po..: '¡Con que te gusta Mario!' y se mató de la risa conmigo", cuenta entre risas.

De esta manera, la joven Diana Sánchez deja en claro que toda la situación sobre las confesiones sobre el amor a Mario Hart se trataría de una broma entre amigos, que se conocen de muchos años atrás. Además, deja en claro que su relación con Korina Rivadeneira está muy bien, ya que ella entiende la broma.