Laura Spoya se luce junto a Sebastián Gálvez en podcast tras rumores de romance: "Es el colágeno"

Después de varios meses de rumores de un posible romance entre Laura Spoya y el exchico reality Sebastián Gálvez, parece que la exreina de belleza estaría presentándolo poco a poco a los medios. Aunque han negado tener un romance, ahora ambos se lucieron juntos en una transmisión en vivo.

Se luce junto a su 'colágeno'

En el podcast 'La Manada' realizaron una dinámica donde la sorpresa fue el joven Sebastián Gálvez. Entre los compañeros de Laura Spoya empezaron a bromear sobre la aparición del 'colágeno' después de estar oculto en más de una ocasión en los viajes de la exreina de belleza.

Sus compañeros Mario Irivarren y Gerardo PE bromearon con el joven sobre su aparición, ya que fue captado por Magaly Medina en distintas ocasiones con Laura desde la vez que la modelo tuvo su accidente vehicular.

Por medio de sus redes, también se compartieron los momentos que estuvieron juntos. Se puede ver cómo el exchico reality tiene cierta confianza con la modelo y después, aparecen imágenes de ambos juntos donde Sebastián carga a Spoya.

¿Qué dijo el joven de Laura Spoya?

Como se recuerda, hace unos días se viralizó unas imágenes donde se le observó a Laura Spoya en una discoteca al lado de Sebastián Gálvez, a pesar de señalar que se habían alejado. Ante esto, el joven fue entrevistado por el programa de 'Magaly Medina' donde afirma que solo son amigos.

"Laura dice que te va oficializar ¿Qué opinas?", le preguntó el reportero de la 'urraca', y el joven responde: "¿Qué opino? somos solo amigos (¿amigos con derechos?) yo no he dicho eso, somos amigos nada más".

Es así como menciona aquella foto donde se le ve a ambos muy cercanos dentro de un centro nocturno donde parece que se darían un beso, pero el joven vuelve a negarlo.

"La imagen del fin de semana fue ¿Dándose un beso?", le menciona nuevamente el periodista, y él responde: "Esa imagen no aclara nada, no dice nada, no se ve nada. He trabajado con mil personas, tengo miles de amigos".

De esta manera, Laura Spoya ha expresado en más de una ocasión que no tendría ninguna relación con Sebastián Gálvez, a pesar de haber sido captados juntos muchas veces. Ahora, ambos decidieron lucirse juntos en el podcast 'La Manada' jugando en medio de los rumores. Así mismo, se pudo ver la gran cercanía que hay entre ambos en la transmisión en vivo.