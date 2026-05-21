Pamela Franco revela que planea romántico viaje con Christian Cueva: "Vamos a encender todo"

En más de una ocasión, Pamela Franco y Christian Cueva han derrochado amor en sus redes sociales. Como en las últimas semanas no han compartido juntos, se rumoreaba de una posible crisis, pero ahora la cantante de cumbia niega todo y señala que se irán de viaje.

Pamela Franco se irá de viaje con Christian Cueva

En una entrevista con el programa 'América Espectáculos', Pamela Franco reveló que la relación con Christian Cueva está muy bien, pero debido a sus compromisos han estado separados. Ahora, tras la aparente preocupación de sus detractores decidió contar que planea un viaje con el 'Aladino' para revivir la llama del amor.

"Tengo que agradecer públicamente que estaban preocupados porque decían que el amor se ha enfriado, entonces estamos preparando un viaje, les tengo que agradecer. (Van a encender las llamas del amor) vamos a encender todo, yo creo que todo pasa por algo", declaró.

En otro momento, señala que sin duda han tenido horarios muy ajustados porque cada uno tiene su carrera profesional y avanzando en su trabajo. Por eso, la cantante de cumbia afirma que ha comprometido al futbolista que viajen juntos para tener un momento en pareja.

"Necesitamos también un tiempo para nosotros que no lo hemos tenido así del todo porque hemos estado muy metidos en el trabajo. Ya lo comprometí, así que debe llevarme de viaje", señaló.

Es su decisión compartir fotografías juntos

En otro momento, el reportero del programa de TV le consulta sobre las fotografías y videos que antes compartía con Christian Cueva, y que dejaron de hacerlo durante muchas semanas.

Para la cantante Pamela Franco esto no sería nada raro en su vida porque afirma estar ocupada en su trabajo, pero también afirma que no tiene por qué dar explicaciones ya que son sus redes sociales y lo maneja como desea.

"Yo si quiero puedo subir en este momento algo, de aquí dos semanas no subo nada y es una cuestión personal, son mis redes sociales. Si quiero lo subo o no lo subo, si me quedó pensando lo que va generar esto no voy a tener una vida", declaró.

De esta manera, Pamela Franco afirma que su relación con Christian Cueva está muy bien y cada uno está enfocado en su trabajo. Aunque sí admite que no han tenido mucho tiempo como pareja y por ello, ya ha conversado con el futbolista para poder darse un viaje romántico juntos.