Actor Rodrigo Brand agrede a reportero de Magaly TV tras ampay con Mayra Goñi: "Me das lástima"

El actor Rodrigo Brand está en el centro de la polémica luego de reaccionar con violencia contra el equipo de prensa de "Magaly TV La Firme" que lo grabó junto a Mayra Goñi. Lo que parecía ser una noche de diversión terminó en insultos, golpes y una cámara rota.

Actor Rodrigo Brand ataca a reportero de "Magaly TV La Firme"

El actor mexicano Rodrigo Brand protagonizó un fuerte escándalo luego de ser captado junto a Mayra Goñi. Lo que empezó como un simple seguimiento terminó en una violenta agresión contra un reportero de "Magaly TV La Firme".

La noche parecía tranquila en Miraflores, pero todo cambió cuando el equipo de prensa identificó al actor junto a la actriz peruana. Ambos fueron grabados en actitud cariñosa e incluso besándose, lo que avivó los rumores de un romance.

Sin embargo, cuando los reporteros se acercaron para hacer preguntas, la situación dio un giro inesperado. Rodrigo Brand reaccionó con furia y terminó atacando a uno de los periodistas. Lo que parecía una salida más entre amigos terminó convirtiéndose en una escena de tensión total. El actor no solo se negó a declarar, sino que arremetió con insultos y violencia.

"¿Estás feliz con la nueva relación que tienes o todavía no la oficializas?", consultó el reportero de "Magaly TV La Firme". "Me da lastima el periodismo qué haces pinche imb... cab..", lanzó antes de irse contra el reportero.

Según las imágenes difundidas, Brand pateó al investigador y rompió la cámara con la que estaban trabajando. El momento generó preocupación, ya que el equipo solo cumplía con su labor. Pero la situación no quedó ahí. Uno de sus acompañantes también se sumó a la agresión y atacó a otro miembro del equipo, haciendo que el enfrentamiento se vuelva más fuerte.

"¿Qué estás haciendo? ¿De esto están orgullosos tus papás, cabrón?", gritaba el actor mientras avanzaba de forma agresiva. "Casi de inmediato, él de un solo golpe rompe nuestra cámara y patea al periodista", describe el informe de "Magaly TV La Firme".

La tensión creció rápidamente hasta que tuvo que intervenir la Policía, que llegó al lugar para controlar el desorden y evitar que el problema pase a mayores. Ellos les ordenaron que se retiren de la vía pública, marcando el fin del enfrentamiento directo.

Reacción en vivo y polémica total

Mientras todo esto ocurría, Mayra Goñi se mantuvo al margen. Según el informe, no intervino durante la agresión y luego evitó dar declaraciones a la prensa.

"Pero no, ella se escondió, no quiso dar la cara, mientras que este la pegaba ahí", señaló Magaly Medina.

El caso no quedó ahí. Las imágenes fueron difundidas en "Magaly TV, La Firme", donde la conductora no se quedó callada y criticó duramente lo ocurrido.

"Una actitud bastante salvaje la que tuvieron estos, actorcitos. Desconocidos acá en nuestro medio. Un hombre que no sabe hablar, que no sabe dar media vuelta, sonreír como lo hacen las grandes estrellas. Eran los investigadores de este programa, que solo estaban haciendo su chamba nocturna", comentó Magaly Medina al ver las imágenes.

Además, cuestionó el comportamiento del actor. Pidió que asuma responsabilidades por los daños causados, especialmente por la cámara destruida durante el ataque.

"Y encima trabajan para Latina. Qué mal dejan al canal al que pertenecen, a la empresa que los ha traído... No sé qué tipo de sanciones en Latina tomen, pero me gustaría que este le hagan pagar la cámara que rompió, porque esa es el elemento de trabajo de mis investigadores y de este programa", señaló la conductora.

En conclusión, Rodrigo Brand quedó en el centro de la polémica tras su reacción violenta contra el equipo de "Magaly TV La Firme". El incidente no solo generó críticas por la agresión, sino también por los daños ocasionados durante el enfrentamiento. Ahora, el caso sigue dando que hablar mientras se espera alguna respuesta del actor sobre lo ocurrido.