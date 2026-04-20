Mayra Goñi y Rodrigo Brand son ampayados besándose y él protagoniza violento altercado con la prensa

Mayra Goñi y el actor mexicano Rodrigo Brand fueron ampayados besándose luego de varios rumores de romance. No obstante, el encuentro terminó en polémica cuando el actor y sus acompañantes se enfrentaron a un grupo de periodistas, llegando incluso a registrarse agresiones físicas en plena vía pública.

Mayra Goñi y Rodrigo Brand son captados besándose

Este sábado 18 de abril, Mayra Goñi fue captada junto a su coprotagonista de 'Valentina Valiente', Rodrigo Brand, durante una salida nocturna en Miraflores. Las imágenes difundidas por el programa 'Amor y fuego' muestran a la pareja de novela llegando a un restaurante acompañados de dos amigos.

Según se observa en las imágenes, ambos comparten la mesa en actitud cercana y cariñosa. En varios momentos, Rodrigo Brand abraza a la actriz e incluso le da un beso en la mejilla, mientras la complicidad entre ambos se hace cada vez más evidente durante la velada.

Con el paso de los minutos, el encuentro habría escalado a un momento más romántico, llegando a darse besos apasionados en los que Mayra Goñi lo sujeta del rostro e incluso se inclina en su cuello mientras se deja llevar pese a la presencia de las cámaras. Estas imágenes confirmarían los rumores de que el romance de 'Valentina Valiente' habría trascendido la ficción, pese a que ambos protagonistas lo negaron en ocasiones anteriores.

Rodrigo Brand reaccionó de forma violenta con la prensa

El momento romántico entre Mayra Goñi y Rodrigo Brand terminó opacado por un tenso altercado con la prensa de espectáculos. Todo ocurrió cuando el actor se percató de que era grabado desde un vehículo estacionado cerca del restaurante, lo que lo llevó a salir junto a uno de sus acompañantes para encararlos. Tras intercambiar palabras en tono elevado, volvió al local, aunque visiblemente molesto.

Minutos después, la situación volvió a escalar cuando el mexicano regresó a increpar al equipo periodístico. En medio de la tensión, uno de sus acompañantes intentó obstaculizar la labor de los reporteros con empujones y golpes, mientras el actor reaccionaba de forma agresiva, forcejeando y golpeando los equipos, además de agredir con manotazos y patadas a uno de los camarógrafos.

La situación se descontroló por completo hasta la llegada de efectivos policiales, quienes intervinieron para separar a las partes y pedir a Rodrigo Brand y su grupo que se retiren del lugar. Por su parte, Mayra Goñi evitó dar declaraciones sobre lo ocurrido y prefirió mantener silencio frente a las consultas de la prensa.

En conclusión, los protagonistas de 'Valentina Valiente', Mayra Goñi y Rodrigo Brand, fueron captados besándose, confirmando así los rumores de romance. Sin embargo, el encuentro también estuvo marcado por la actitud violenta y confrontacional del actor frente a la prensa.