Amiga de Samahara acusa a Gabriela Herrera de meterse en su relación tras polémica con Chávarri: "No es el único"

Gabriela Herrera está en el centro de la controversia tras confesar su atracción por Diego Chávarri, a pesar de que él tiene pareja. La situación generó aún más revuelo luego de que una amiga de Samahara Lobatón saliera al frente para lanzar duras acusaciones en su contra.

Amiga de Samahara Lobatón arremete contra Gabriela Herrera

La convivencia dentro de 'La Granja VIP' generó un acercamiento entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera, quienes tras una fiesta terminaron confesando que existía una atracción mutua. Sin embargo, la situación fue vista en la transmisión 24/7 por la pareja del exfutbolista, quien decidió dar por finalizada la relación.

A raíz de ello, la polémica escaló fuera del reality cuando una amiga de Samahara Lobatón contactó a la creadora de contenido 'La Mana' para lanzar graves acusaciones contra la bailarina, señalándola de haberse involucrado en una relación ajena en Estados Unidos.

"Hola. Soy Mayra Solari. La que a Gabriela Herrera le robó el marido aquí en los yunaites. Al parecer, no es el único marido que roba. Ella vino hasta Miami a *** con mi esposo. Chisme es chisme mana", se lee en el mensaje difundido.

Cabe recordar que, al inicio del reality, la hija de Melissa Klug ya había acusado a Gabriela Herrera de haber tenido una supuesta relación con el esposo de una amiga, algo que la exparticipante de 'Reinas del Show' negó en su momento, asegurando que dichas afirmaciones no eran cómo lo pintaban.

¿Qué pasó entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri?

La madrugada del sábado 18 de abril, tras una fiesta dentro de 'La Granja VIP', Diego Chávarri y Gabriela Herrera mantuvieron una conversación a solas en las habitaciones que terminó generando gran revuelo. En medio del diálogo, el exfutbolista le hizo una pregunta directa sobre sus sentimientos hacia él.

"¿Te gustó?", consultó Chávarri, a lo que Gabriela respondió sin rodeos: "Sí, y no te hablo de antes, te hablo de ahora. No importa cuánto, no va a pasar".

Con ello, la bailarina reconoció una atracción, aunque dejó en claro que no podía avanzar debido a la relación que él mantiene fuera del programa. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el propio Diego Chávarri también admitió lo que sentía por su compañera.

"Tú me encantas y he tratado de manejarlo pero no puedo", confesó el exfutbolista, pese a tener pareja.

En conclusión, las declaraciones de Gabriela Herrera y Diego Chávarri han generado una fuerte controversia dentro y fuera de 'La Granja VIP', reavivando además antiguas polémicas relacionadas con los protagonistas, como las acusaciones hechas por una amiga de Samahara Lobatón, que volvieron a cobrar fuerza tras lo ocurrido.