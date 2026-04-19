Mariella Zanetti encara a Yaco Eskenazi por defender a Diego Chávarri: "La infidelidad no solo es física"

La revelación de una atracción mutua entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera, a pesar de que él mantiene una relación, desató una fuerte polémica en 'La Granja VIP'. La tensión alcanzó su punto más alto durante la gala de eliminación, donde Yaco Eskenazi y Mariella Zanetti protagonizaron un intenso cruce en vivo al debatir lo ocurrido.

Yaco Eskenazi y Mariella Zanetti protagonizan tenso cruce en vivo

La confesión de sentimientos entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera dentro de 'La Granja VIP' generó una fuerte controversia, especialmente luego de que la pareja del exfutbolista, Thalía, decidiera poner fin a la relación al considerar lo ocurrido como una falta de respeto. Este hecho abrió un tenso debate en el set entre el conductor Yaco Eskenazi y la panelista Mariella Zanetti sobre los límites de la fidelidad dentro del reality.

La actriz cómica adoptó una postura firme al sostener que la infidelidad va más allá del contacto físico y también se refleja en los vínculos emocionales y en las intenciones que se generan hacia otra persona.

"La infidelidad no solamente tiene que ser carnal. Es una decisión y uno debe ser responsable de las consecuencias. Acá nada que: 'Ay, está jugando. Ay, pobrecito', él tomó esa decisión y debe responder por ella", señaló Mariella Zanetti.

Por su parte, Yaco Eskenazi intentó calmar la situación al señalar que no debía hablarse de infidelidad al no haberse concretado un acto físico, aunque sí reconoció una falta de respeto. Además, consideró que lo ocurrido no era lo suficientemente grave como para justificar el fin de la relación.

"Lo que estoy tratando de hacer es que se entienda que no necesariamente es la persona más mala del mundo. No es un infiel carnal, ni un sacavueltero, ni que Gabriela y él están teniendo un romance escondido. Hay que ver más allá de lo que está pasando", sostuvo.

Mariella Zanetti acusa a Yaco Eskenazi de justificar el actuar de Chávarri

Las declaraciones de Yaco Eskenazi no convencieron para nada a Mariella Zanetti, quien elevó el tono del debate al acusarlo de estar justificando la conducta de Diego Chávarri.

"Discúlpame, Yaco, pero lo estás justificando. La infidelidad no solo es física, también es emocional y de intención. Si uno siente algo y lo confiesa, debe hacerse responsable", respondió, manteniéndose firme en su opinión.

Ante la presión del debate, el capitán histórico de 'Esto es guerra' terminó reconociendo que su explicación pudo interpretarse como una defensa, aunque reiteró que, desde su punto de vista, lo ocurrido sí representaba una falta de respeto.

Como se recuerda, todo se remonta a una conversación de madrugada, donde Diego Chávarri y Gabriela Herrera admitieron una atracción mutua, aunque dejando claro que existían límites debido a que él mantiene una relación afuera del reality.

En resumen, Mariella Zanetti y Yaco Eskenazi mantuvieron posiciones distintas sobre el tema de Gabriela Herrera y Diego Chávarri: la actriz sostuvo que hubo una falta con carga emocional, mientras que el conductor insistió en que no se puede hablar de infidelidad al no existir un acto físico, aunque sí reconoció un comportamiento inapropiado.