Samuel Suárez hunde a Shirley Arica tras reto en "La Granja VIP": "Si me pagan lo que cobra, bailo"

Samuel Suárez no se quedó callado luego del fuerte intercambio que tuvo con Shirley Arica en "La Granja VIP". El periodista de espectáculos respondió en su programa "Q' Bochinche" después de que la 'Chica Realidad' lo retara en vivo a pararse y bailar.

Samuel Suárez contesta a Shirley Arica tras retarlo a bailar por crítica

Todo empezó durante el reto semanal del reality, donde Shirley Arica y Cristian Martínez, conocido como 'Cri Cri', tuvieron problemas con la coreografía. La pareja olvidó parte de los pasos y, aunque recibió una segunda oportunidad, no logró terminar la presentación.

Tras la reacción de Shirley, Samuel Suárez hizo su descargo en su programa "Q' Bochinche" y aclaró que él no es participante del programa, sino crítico. Además, aseguró que si le pagaran como a ella, no tendría problema en cumplir con el show.

"Primero yo no estoy participando, porque si mañana me pagan a mí lo que ella está de todas maneras cobrando para ir, me digan 'anda, párate y baila', yo me paro y bailo. Y si voy a cobrar, lo que tú cobras en 'La Granja', hija, por ir y hacer todo el show que tienes que hacer, bacán. Me voy a parar, voy a bailar y si me equivoco, termino la puesta", dijo Samuel.

Luego, el comunicador explicó que su función no es bailar, sino comentar lo que ocurre dentro del reality. Por eso, consideró que la respuesta de Shirley no tenía sentido frente a su rol en el programa.

"Pero no, no es de mi trabajo, pues hija. Así que no puedes decirme: 'Anda párate y baila'", señaló Samuel Suárez.

Critica que no terminara la coreografía

Samuel aclaró que su molestia no fue porque Shirley se haya equivocado, ya que eso le puede pasar a cualquiera. Lo que cuestionó fue que no terminara la puesta en escena frente al público.

"Y segundo o sea yo puedo decir: 'No, para mí, yo creo que ella debió terminar el baile', porque yo estoy acostumbrado, a que digamos, sí te puedes equivocar, las personas nos podemos olvidar los pasos. Pero primero esto no es un concurso megamundial internacional de baile, que si te equivocas se cayó el mundo", dijo.

El periodista recordó que otros participantes como Pati Lorena también han tenido fallas, pero siguieron adelante. Para él, lo importante era completar la presentación pese al error y no abandonar el momento.

"Acá la gente se divierte, baila, Pati Lorena se ha caído como 2, 3 veces, y se ha parado, lo ha terminado. Y la gente ha dicho: 'Oye qué divertida. Bien'. Pero la otra no, se frustró dos veces y dijo: '¿Sabes qué? No lo termino'. Toda la tarde para no terminar una puesta", agregó.

Así empezó el cruce

La polémica nació cuando Samuel criticó a Shirley y 'Cri Cri' por no acabar el baile. Shirley Arica no aceptó la crítica y respondió que se trató de un error humano. Luego, la modelo lanzó una frase desafiante que encendió el momento.

"Si ustedes se olvidan un paso o algo, termínenla. Háganlo lo mejor que puedan, porque me parece una falta de respeto enorme no terminar algo delante de tanta gente", mencionó el periodista. "No es una falta de respeto, Samuel. Es algo que le puede pasar a cualquiera, somos seres humanos", respondió Shirley y luego soltó: "A ver, párate y baila ahí, a ver si te sale".

En conclusión, Samuel Suárez respondió a Shirley Arica y aclaró que su papel en "La Granja VIP" es comentar lo que ocurre, no participar en los retos. El periodista sostuvo que su crítica no fue por el error en la coreografía, sino porque la presentación no se terminó pese a tener una segunda oportunidad. Con esto, dejó claro que mantiene su postura y que, para él, el show debía continuar hasta el final.