Pablo Heredia cansado de la actitud de Shirley Arica: "Decir 'yo soy así' es la bandera más roja"

Pablo Heredia no pudo más y expresó su cansancio por la actitud de Shirley Arica dentro de "La Granja VIP". El actor argentino aseguró que la convivencia con la influencer se ha vuelto complicada y que siente que ella no está dispuesta a cambiar.

Pablo Heredia cuestiona la actitud de Shirley Arica

La convivencia en "La Granja VIP" cada vez se pone más fuerte. Esta vez, Pablo Heredia no aguantó más y expresó su molestia por la actitud de Shirley Arica dentro del reality. El actor argentino aseguró que está cansado de las discusiones y de la forma en que la modelo responde cuando intentan hablar con ella.

Durante una conversación con Samahara Lobatón y Pati Lorena, Pablo se mostró bastante frustrado y confesó que siente que Shirley no quiere cambiar su manera de actuar. El actor argentino contó que la última discusión con Shirley fue muy pesada para él. Según explicó, no solo le incomodaron sus palabras, sino también sus gestos.

"Estoy cansado. Me tocó bailar con la más complicada. Hoy estuvo muy complicada la discusión. Gratuitamente, sí. Muy agresiva, cara, ¿viste? Esa gente que pelea poniéndote caras, o déjame hablar, no sé, como con enojo", expresó Heredia.

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El argentino dejó claro que ya no sabe cómo manejar la situación con la popular 'Chica Realidad'. Pablo también criticó que Shirley use la frase "yo soy así" para justificar su carácter. Para él, esa respuesta demuestra que no hay intención de mejorar ni de pensar en cómo se siente la otra persona.

"Cambiar no significa dejar de ser alguien... Ella es 'yo soy así', es la bandera más roja que me puedes dar. Si sos así, eso significa nunca vas a cambiar, nunca vas a cambiar por mí, porque no valgo la pena. Estoy cansado", señaló: "Todos los psicólogos me dijeron: 'Aléjate de las personas que te dicen yo soy así', porque 'yo soy así' significa no estás dispuesta a cambiar nada por nadie" , dijo.

Pati y Samahara también opinan

Pati Lorena escuchó el descargo de Pablo y le aconsejó que baje la intensidad de la discusión. Por su parte, Samahara Lobatón reconoció que ella también puede tener días difíciles, pero que intenta cambiar cuando se da cuenta de que está afectando a otros.

"Uno tiene que bajar tu revolución. Ella se molesta y tira. Tiene mucha ira dentro. Me da pena. Yo le dije el otro día: 'Momentos bonitos hacen que tengas un día bonito y así construyas la felicidad'. Ella no es así", le dijo Pati. "Yo también tengo días horribles, reviento y reviento, pero intento mejorar por la otra persona", comentó Samahara.

Pablo recuerda otra discusión

Heredia también contó que, cuando intentó hablar con Shirley, ella le hacía caras mientras él se expresaba. El actor aseguró que esa actitud le incomodó y terminó complicando más la conversación entre ambos.

"Hoy me estaba hablando y mientras yo hablaba me hacía caras. 'No está bueno que hagas eso', le digo. (Y me contesta:) '¿Sabes qué, Pablo? Tú y yo no podemos comunicarnos'", relató.

Además, confesó que todavía le duele lo ocurrido con Diego Chávarri dentro del programa. Para Pablo, no se trata de celos, sino de actitudes que le hicieron sentir que Shirley no puso los mismos límites.

"Igual hay algo en mí que no le perdona un poco lo que hizo con Diego. Lo pienso cada vez. No por Diego ni porque vaya a pasar, sino por el show. Con Miguelito pusiste una almohada y con él no. Como que son varias cosas que digo: 'es triste, en verdad'", dijo.

En conclusión, Pablo Heredia dejó claro que está cansado de la actitud de Shirley Arica y de las constantes discusiones dentro de "La Granja VIP". El actor cuestionó que la modelo use el "yo soy así" como forma de justificar su carácter y también recordó situaciones que todavía le incomodan, como lo ocurrido con Diego Chávarri. Por ahora, la tensión sigue entre ambos creciendo.