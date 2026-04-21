Pablo Heredia pone fin a su romance con Shirley Arica por Diego Chávarri: "Sigamos siendo amigos"

En las últimas semanas, se ha visto un acercamiento entre Shirley Arica y Pablo Heredia, pero parece que ahora todo llegó a su fin. A raíz de que la modelo al convertirse en capataz terminó eligiendo a su ex Diego Chávarri como su compañero.

Pablo Heredia discute con Shirley Arica

Después de que Shirley Arica ganara para ser la nueva capataz en el programa 'La Granja VIP', eligió a Diego Chávarri para compartir la habitación y todos sus lujos. Esto no fue del agrado de Pablo Heredia y tuvieron una tensa conversación tras lo sucedido.

"Hablar contigo en realidad siempre es una pared y nunca jamás se alcanza a torcer... No tienes mucha empatía. Siempre quieres tener razón y tienes mucho ego", expresa el argentino, y Shirley responde: "¿Qué tiene de mal lo que he escogido, Diego? ¿Qué te molesta tanto?".

Es así como el actor argentino señala que Diego Chávarri siendo su expareja de ella, no deberían compartir un cuarto juntos durante una semana. Así mismo, Shirley Arica señala el por qué lo eligió, pero Pablo decide terminar la relación que nacía entre ellos.

"Puede ser que me moleste un poco, puede ser que no me, bueno, qué sé yo, no sé. Sigamos siendo amigos. Perdón, entonces discúlpame", comenta Pablo Heredia. Ante esto, Shirley: señala: "Amigos, yo no voy a ser tu amiga. Yo no voy a ser tu amiga. Te molesta por celos, por inseguridad porque he estado con él antes".

Shirley elige a Diego Chávarri como compañero

Shirley Arica se convirtió nuevamente en la nueva capataz del programa reality por una semana, donde disfrutará de beneficios, un espacio con diversas comodidades como jacuzzi y frigobar, además de la posibilidad de invitar a otro participante para compartir la habitación y la cama.

Sin embargo, cuando el conductor Yaco Eskenazi le consultó a quién elegiría para acompañarla, la popular 'Chica Realidad' sorprendió con su respuesta. "A Diego Chávarri", dijo, dejando a todos en el set impactados.

"Lo que pasa es que es la persona que más conozco en la casa de tiempos. Por ende lo escogí, aparte Diego tiene novia y yo estoy saliendo con Pablo. Entonces hay un respeto", explicó la modelo sobre su elección.

De esta manera, Diego Chávarri se convirtió en el compañero de habitación de Shirley Arica, situación que no fue del agrado de Pablo Heredia. Es así como el actor argentino decidió terminar todo tipo de relación con la 'Chica Realidad'.