¡UNIDAS! Isabel Acevedo 'Chabelita' llega al Perú para apoyar a Melanie Martínez en su emprendimiento

Desde hace meses, Melanie Martínez ha reaparecido de nuevo en los medios de televisión para emprender con un nuevo negocio y ha estado recibiendo el apoyo de diversas figuras. La expareja del padre de su hija, Isabel Acevedo, llegó a Lima para apoyar a Melanie.

'Chabelita' llega al Perú y apoya a Melanie

A través de las redes sociales de Melanie Martínez, compartió una fotografía donde se luce con Isabel Acevedo, expareja del padre de su hija. La joven se encuentra residiendo en Estados Unidos desde hace tiempo y desde allá promocionaba el emprendimiento de helados de Martínez.

Ahora que se encuentra en Perú, la popular 'Chabelita' decidió reunirse con la hija de su expareja y Melanie Martínez para apoyarlas realizando un video donde prueba los helados artesanales. Es así como agradecieron su apoyo con un mensaje.

"Gracias por tu visita y por esa energía maravillosa que siempre traes contigo, vuelve pronto Isabella", expresó.

Su regreso a la música

Durante su participación en 'El Reventonazo de la Chola', Melanie Martínez recordó el complicado momento que enfrentó cuando su vida privada quedó expuesta tras la infidelidad del padre de su hija mayor. La cantante confesó que ese episodio la golpeó profundamente.

"Fue muy duro para mí, no pensé que me iba a pasar algo así, pero tuve que afrontarlo, me dolió muchísimo, mi niña estaba pequeña, fue la primera vez que estuve tan expuesta a los medios. Muchos creen que solo dar una pensión es cumplir con el deber de padre cuando el proceso es más que eso", expresó con evidente emoción.

Pese a ese difícil capítulo, la artista aseguró que logró salir adelante y hoy regresa con más fuerza que nunca. Incluso, sorprendió al revelar sus ambiciosos planes dentro de la industria musical, dejando en claro que no piensa quedarse en un solo estilo.

"Yo canto de todo así que mi orquesta va a ser internacional. (¿O sea vas a tener tu orquesta?) A eso aspiro, algo que me ha enseñado la vida es que uno tiene que pensar en grande, manifestar las cosas para que lleguen. Así como cuando empecé vendiendo dos o tres helados al día y ahora vendo más de 100", comentó, mostrando su entusiasmo por el futuro.

De esta manera, Melanie Martínez planea seguir avanzando y emprendiendo en todo lo que pueda para apoyar a su hija. Así mismo, viene recibiendo apoyo de diversas figuras de la televisión como Isabel Acevedo 'Chabelita', expareja del padre de su hija.