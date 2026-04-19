Estrella Torres sorprende al revelar que ya busca ser mamá junto a Kevin Salas: "Queremos gemelitos"

La cantante Estrella Torres atraviesa un sólido momento en su carrera y se consolida como una de las voces de la cumbia nacional. A ello se suma su estabilidad personal junto a Kevin Salas, con más de un año de matrimonio. Ahora, volvió a captar atención al expresar su deseo de convertirse en madre.

Estrella Torres habla de su deseo de ser madre

Durante su participación en el programa 'Sábado Súper Star', Estrella Torres y su esposo fueron consultados sobre la posibilidad de agrandar la familia. Lejos de esquivar la pregunta, la cantante respondió con total sinceridad y dejó en claro que ambos ya han considerado seriamente esta etapa.

"Yo sí. Ya queremos. Él tiene 34 y yo 29, así que tampoco tan chibolos no estamos, ya queremos ser papás. Queremos a dos hijos, gemelitos, pero vamos a hacer un tratamiento, no sé, me recomiendas tu doctor...", expresó la artista entre risas, sorprendiendo incluso al conductor Ernesto Pimentel.

Sus palabras reflejan no solo el deseo de formar una familia, sino también una planificación clara junto a su pareja. La reacción del público fue inmediata. En distintas plataformas digitales, los usuarios celebraron la sinceridad de la cantante y destacaron la etapa de estabilidad que vive, tanto en lo personal como en lo profesional.

Estrella Torres revela sueño y presenta canción "Yo soy la cumbia"

La cantante Estrella Torres sorprendió a todos al presentar su nueva canción "Yo soy la cumbia" en vivo. Pero eso no fue todo. La artista dejó en claro que sueña en grande y confesó que quiere llevar este tema nada menos que a los Grammy.

Su visita al programa "Ke Rica Mañana" de Radio Karibeña fue todo un show. Entre risas, emoción y música, la cumbiambera soltó una noticia que dejó a todos con la boca abierta. Todo empezó cuando la conductora Leysi Suárez le preguntó por sus nuevos proyectos. La cantante no dudó en responder, aunque primero jugó un poco con la expectativa.

"Cuéntanos, ¿cuáles son tus proyectos que tienes ahora, Estrella? ¿Qué se viene?", le dijo. "¿Puedo contar todo? (Cuéntalo todo) Por eso (me fui de) Son del Duke, pues no podía dejar este proyecto porque estoy a punto de... (No me digas que estás embarazada) No, quiero postular para los Grammys, entonces hay una canción que vamos a sacar que se llama 'Yo soy la cumbia'", comentó.

En conclusión, Estrella Torres demuestra que atraviesa una etapa de crecimiento integral. Mientras consolida su carrera con proyectos ambiciosos como "Yo soy la cumbia" y su posible postulación a los Grammy, también proyecta su vida personal hacia la maternidad junto a Kevin Salas.