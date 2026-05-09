Adolfo Chuiman se emociona al ver a su hija volver a los escenarios en Miami: "Estoy orgulloso de ti"

Adolfo Chuiman se conmovió al ver a su hija Carla cumplir uno de sus grandes sueños: volver a los escenarios. La hija del recordado actor de "Al fondo hay sitio" presentó en Miami su show de stand up comedy y recibió un mensaje que la dejó emocionada.

Adolfo Chuiman orgulloso de su hija al verla cumplir su sueño

Adolfo Chuiman vivió un momento lleno de emoción al ver a su hija Carla regresar a los escenarios en Estados Unidos. La hija del recordado actor de "Al fondo hay sitio" presentó en Miami su show de stand up comedy "Manual para sobrevivir en Miami" y recibió un mensaje muy especial de su padre desde Perú.

El popular 'Peter' pudo ver la presentación de manera virtual junto a parte de su familia. Al terminar el show, no dudó en felicitar a Carla y destacar su talento para pararse sola frente al público. El actor peruano, de 79 años, se mostró orgulloso al ver a su hija cumplir uno de sus sueños. Con palabras llenas de cariño, reconoció su desenvolvimiento en el escenario.

"Hija, te felicito. Estás muy bien. Buen dominio de escena, porque cuando uno está solo en el escenario hay que tener vena, y tú la tienes", comentó Adolfo Chuiman.

Luego, el artista le dedicó un mensaje que emocionó a Carla y a sus seguidores. El actor no ocultó su felicidad al verla brillar fuera del país y le pidió que siga adelante con su talento.

"Estoy muy contento con ese monólogo que has hecho. ¿Qué más puedo decirte? Estoy orgulloso de ti. Sigue para adelante. Gracias, hija. Totalmente emocionado", expresó el actor.

Carla revela una historia familiar

A través de Instagram, Carla Chuiman contó que este momento fue muy importante para ella porque su padre nunca había podido verla actuar. Según explicó, Adolfo siempre tuvo una vida muy ocupada por sus grabaciones y trabajos en televisión. Por eso, verlo sentado frente a una computadora mirando su show significó mucho para ella.

"Mi padre, por su vida tan agitada, grabaciones y trabajo constante, nunca había podido verme actuar. Nunca fue a mis presentaciones del colegio, ni a mis conferencias. Siempre trabajó muchísimo... Ayer, mi mamá, mi hermano, una amiga y él se sentaron frente a una computadora a ver mi show 'Manual para sobrevivir en Miami'. Y después me mandó este video", señaló.

Carla también recordó que desde adolescente quiso dedicarse a la actuación. Cuando tenía 16 años, le confesó a su papá que quería ser actriz, pero una frase de él la marcó. Aunque Adolfo no lo dijo con mala intención, Carla explicó que esas palabras tuvieron mucho peso para ella.

"Cuando tenía 16 años, mi padre, me preguntó: qué quería ser? Le respondí: 'Actriz'. Y él, me dijo: 'Si vas a ser actriz, debes ser mejor que yo'. Yo lo admiraba tanto como actor, que en mi cabeza eso se sintió imposible. Y decidí estudiar comunicaciones", confesó.

La hija del actor dejó una reflexión para los padres y madres sobre la importancia de cuidar lo que se dice a los hijos. Carla aclaró que ama su carrera como publicista, pero que el escenario siempre quedó como una ilusión pendiente. Ahora, con su regreso al stand up en Miami junto a Maricielo Effio, siente que una parte de ese sueño volvió a despertar.

"Como padres, tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que les decimos a nuestros hijos. A veces soltamos una frase por decirla, sin imaginar que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Y sí... he sido muy feliz, como publicista... Pero siempre quedó ese bichito por el escenario. Hace 25 años hice stand up... no pensé volver hacerlo, pero Dios sí y movió sus fichas para que se dé", señaló.

En conclusión, Adolfo Chuiman se mostró muy orgulloso al ver a su hija Carla volver a los escenarios en Miami con su show de stand up comedy. El emotivo mensaje del actor marcó un momento especial para ella, pues contó que su padre nunca había podido verla actuar. Ahora, Carla celebra este regreso como una oportunidad para retomar ese sueño artístico que tenía pendiente desde joven.