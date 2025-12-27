Adolfo Chuiman lanza fuerte crítica a la TV: "Los actores ya no se preparan como antes"

Adolfo Chuiman, quien interpretó a 'Peter' en "Al Fondo Hay Sitio", se sinceró sobre el presente de la televisión peruana y no dudó en lanzar una fuerte crítica hacia los nuevos talentos. Según el artista, hoy en día falta preparación y disciplina en los actores que llegan a la pantalla chica.

Adolfo Chuiman cuestiona el nivel actoral en la TV

El querido actor Adolfo Chuiman, recordado por su papel de Peter en "Al Fondo Hay Sitio", sorprendió con unas declaraciones directas sobre la televisión peruana. El artista señaló que hoy en día los nuevos actores no se preparan como antes y pidió más exigencia en los castings.

"Me extraña ver que en la televisión no hay un buen nivel de preparación con los actores, no es como antes", comentó el reconocido intérprete, dejando en evidencia su preocupación por el futuro de la actuación nacional.

Chuiman recordó que, en sus tiempos, para llegar a la televisión había que tener una sólida formación teatral. Contó que él comenzó su carrera en el grupo de teatro Histrión, donde aprendió disciplina, técnica y trabajo escénico, herramientas que luego aplicó en la comedia y el humor.

"En mis tiempos, yo ingresé a la televisión después de haber pertenecido por varios años al grupo de teatro Histrión. Allí me forjé como actor y pude desenvolverme después en el humor y la comedia en televisión", recordó con orgullo.

El actor de 76 años recalcó que el talento no basta si no hay esfuerzo y preparación. Según él, muchos jóvenes actores confían solo en su imagen o popularidad en redes, dejando de lado la formación artística.

"Creo que se debe ser más exigente para buscar y tener un mejor producto", añadió el recordado "Peter", haciendo un llamado a los productores para que prioricen el talento verdadero.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Adolfo Chuiman es una voz autorizada en el mundo del espectáculo. El actor aseguró que la televisión actual debería recuperar su esencia y volver a apostar por producciones con contenido, valores y actuaciones de calidad.

Orgulloso del cariño del público

A pesar de sus críticas, Adolfo se mostró agradecido por todo el cariño que recibe del público y reveló que pronto será homenajeado de una forma muy especial. El rostro del actor será dibujado en una de las calles del Callao, su tierra natal, como muestra de respeto por su larga trayectoria.

El recordado Peter de AFHS será homenajeado en el barrio de toda su vida. Con este reconocimiento, el actor reafirma su lugar como uno de los rostros más queridos de la televisión peruana.

En conclusión, Adolfo Chuiman expresó su preocupación por el rumbo de la televisión peruana y resaltó la necesidad de mayor preparación en los nuevos talentos. El actor hizo un llamado a mantener la exigencia y la calidad en las producciones nacionales, mientras continúa siendo reconocido por su amplia trayectoria en la actuación.