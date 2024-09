Adolfo Chuiman revela que 'Felpudini' lo visitó días antes de fallecer: "Fue a despedirse"

La tristeza ha invadido el mundo del espectáculo peruano con la partida de Rodolfo Carrión, conocido cariñosamente como 'Felpudini', quien falleció a los 75 años tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón. Su amigo y compañero, Adolfo Chuiman, compartió emotivos recuerdos de los últimos días de su gran amigo.

El actor Adolfo Chuiman, amigo de Rodolfo Carrión, quien era conocido como 'Felpudini', compartió conmovedores detalles sobre sus últimos momentos juntos. En una conmovedora entrevista, Adolfo se mostró devastado al recordar que solo días antes de su muerte, Felpudini lo visitó en su casa.

"Son cosas del destino, dos días antes de que fallezca vino a mi casa. Lo noté mal, conversamos, no podía hablar bien" , relató Adolfo. Con preocupación, le sugirió que se fuera a descansar: "Le dije, 'anda a tu casa'".

Adolfo Chuiman y 'Felpudini' juntos. (Composición Karibeña)

Adolfo, quien también esperaba ver a su amigo nuevamente junto a su compañero Machucao (Elmer Alfaro), que regresaba de Estados Unidos, nunca imaginó que esa sería su última reunión.

La noticia del fallecimiento de Felpudini ha generado una ola de tristeza en la comunidad artística. Manolo Rojas, otro amigo cercano, también se mostró afectado por esta pérdida.

Felpudini, famoso por su humor y carisma, hizo reír a generaciones en programas icónicos como "Risas y Salsa" y "JB en ATV". Su personaje se convirtió en parte fundamental de la comedia peruana, y su legado perdurará en el corazón de sus seguidores.

Sin embargo, lamentó que, debido a la salud de Felpudini, no fue llamado a muchas producciones. "Él no estaba muy bien de salud, quizás por eso no lo llamaban", añadió, reflejando la preocupación que sentía por su amigo.