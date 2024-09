¡Emotivo! Actores cómicos y famosos se despiden de Felpudini con conmovedores mensajes

La muerte de Rodolfo Carrión Velarde, más conocido como Felpudini, ha puesto de luto a la gran comunidad de actores cómicos y varias figuras del espectáculo peruano. Es así que, varias personalidades como Carlos Vílchez, Mariella Zanetti, Dayanita y otros, se despidieron del entrañable actor que formó parte de 'Risas y Salsa'

Una de las primeras en reglamentar la muerte de Carrión Velarde fue Dayanita, quién fue su compañera en JB en ATV. La actriz de Iquitos se mostró sumamente apenada y escribió un mensaje de despedida en sus redes sociales.

Carlos Vílchez es uno de los actores que más ha sentido la muerte de Felpudini a quien consideraba un "maestro". El conductor de 'Mande Quien Mande' compartió una foto junto al difunto y recordó su gran carrera artística y todo lo que le enseñó.

"Sólo quiero que sepas que estoy demasiado triste por que me dejaste, pero al mismo tiempo las veces que te visité en la clínica... nos divertimos muchísimo y recordamos muchos anécdotas del pasado (...) por eso hace unos días me atreví ha hacerte un pequeño homenaje en el circo.. y si lloré y no podía ni hablar es por que el que me conoce sabe que te quiero con todo mi corazón ... descansa en paz", escribió en Instagram.