Pamela López filtra chats con Christian Cueva, pero se arrepiente y lo borra: "Siempre me entero de todo"

Pamela López encendió las redes sociales al filtrar una presunta conversación con Christian Cueva. Aunque se arrepintió y la eliminó a los pocos minutos, varias personas lograron tomarle captura de pantalla. En el mensaje, la empresaria volvió a cuestionar la responsabilidad del futbolista como padre de sus tres hijos.

La popular 'KittyPam' disfruta de un fin de semana largo junto a sus hijos y su novio, Paul Michael, pero sorprendió al publicar una captura donde se lee una conversación con un contacto identificado con las iniciales "CC".

Al parecer, se trataría de Cueva hablando en tercera persona. En el chat, el futbolista pediría que Pamela no se entere de ciertos asuntos. También se le muestra preocupado por sus hijos y pregunta por ellos.

Pamela acompañó la imagen con un texto en el que llama mitómano a su exesposo y lo acusa de victimizarse tanto públicamente como ante su entorno. Además, exigió respeto y que se comporte como un "verdadero hombre".

"Ya prioriza tu condición de padre o donante. Que quede claro que a ti nunca nadie te ha prohibido nada, pero te has ganado a pulso el rechazo de tres indefensos niños. Busca ayuda, o mejor aún, haz las cosas bien y busca los puentes correctos. Posdata: yo siempre me entero de todo " , escribió Pamela.

Pamela López filtra chats con Cueva

La publicación generó revuelo y, aunque fue eliminada a los pocos minutos, varios medios digitales capturaron la imagen, dejando en evidencia el enojo de Pamela en medio de la batalla legal por una pensión alimenticia justa.

Pamela López no aguantó más y respondió con todo a los ataques que viene recibiendo en redes sociales. Cansada de que la llamen "vaga", la aún esposa del futbolista Christian Cueva se defendió asegurando que nadie la mantiene y que ella sola saca adelante a sus hijos.

"No entiendo por qué me dicen vaga, ¿me mantienen?, o saben cómo vivo, si yo no percibo manutención hace un año, cómo comen mis hijos", expresó muy molesta.