Magaly Medina sobre Pamela López: "Se queja que Cueva no le da ni un sol, pero no se pierde juergas"

Pamela López vuelve a estar en el ojo de la tormenta, y esta vez fue Magaly Medina quien le lanzó un dardo en pleno programa en vivo. Todo comenzó cuando "Magaly TV La Firme" mostró un informe sobre las discotecas más exclusivas de Lima. ¿Qué dijo? Te contamos.

Magaly dice que Pamela López no se pierde ni una juerga

Magaly Medina volvió a sacar su artillería pesada en plena emisión de su programa y esta vez le tocó a Pamela López. La 'Urraca' no dudó en lanzarle un misil directo a la aún esposa de Christian Cueva, mientras comentaba sobre las discotecas más exclusivas de Lima.

Durante una nota donde su equipo de "Magaly TV La Firme" mostró los locales nocturnos más lujosos de la capital, en los que el consumo puede llegar desde 500 hasta los 27 mil soles por noche, Magaly aprovechó para dejar entrever que Pamela no se queda en casa.

"Podrá pasar miles de cosas, podrá el país estar de cabeza, pero la gente ama divertirse, ama salir por las noches. No han visto ahí a la Pamela que sigue quejándose que Cueva no le da ni un sol, pero ella no se pierde (juergas) el día martes en tal sitio, el miércoles está de moda hacer tal cosa, todas las discotecas", lanzó sin pelos en la lengua.

Incluso aprovechó para hablar de Paul Michael, que suele acompañar a Pamela López a sus constantes juergas.

"Y lleva claro a su... ¿cómo se llama el chico este el mante...? La mochila, perdón, ¿cómo se llama? Paul Michael, nunca sé el nombre de la mochila. Bueno, lleva mochila, todo para no ir sola, pero ahí está. El que puede puede y el que no aplaude. No hay problema, no hay que ser envidiosos. El que se divierte así, muy bien está. ¿Para qué criticar? Déjenlos", comentó Magaly Medina.

Y es que el informe mostraba cómo estos espacios se han convertido en puntos clave para la farándula y jóvenes de universidades top como la Pacífico, USIL y Lima.

"Miren esos diseños, esa arquitectura, ¿no? Como en las mejores capitales del mundo. Ah, estamos ahí, no podemos envidiar nada", mencionó Magaly.

La conductora dejó en claro que, según ella, mientras Pamela se muestra como víctima en redes, por otro lado estaría disfrutando de la vida nocturna capitalina.

Pamela sigue enfrentando a Cueva

Mientras tanto, Pamela López sigue envuelta en una pelea legal con Christian Cueva, esta vez por el régimen de visitas de sus hijos. La trujillana habló fuerte y claro en el programa "Amor y Fuego", donde arremetió contra el futbolista por pedir visitar a sus hijos ahora que juega en Ecuador. Además, cuestionó que Cueva haya delegado la situación a su abogado.

"Me causa tanta risa y tanta lástima al mismo tiempo, que a estas alturas pida un régimen de visitas y claro, si no ha sido capaz de poder ver a mis hijos el tiempo que ha estado acá, cómo se te ocurre que le voy a dar a mis hijos para que se los lleve a Ecuador", dijo tajante. "Él se desliga, él es así, se desliga de responsabilidades y da sus responsabilidades a otros", expresó con molestia.

Hasta el momento, no hay acuerdo ni sobre la pensión de alimentos ni sobre las visitas, lo que mantiene viva la tensión entre Pamela y el 'Aladino'. Mientras tanto, Magaly no perdona y le recuerda al público que la esposa del futbolista no parece estar tan "afligida" como dice. ¡Y así, una vez más, el escándalo está servido en la farándula nacional!