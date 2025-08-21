Facundo González admite que nunca pensó en boda, pero Oriana Marzoli cambió eso: "Tengo que creer"

Facundo González y Oriana Marzoli llevan poco más de un año juntos, pero ya hablan de matrimonio. Durante su visita a "América Hoy", el chico reality respondió por el ultimátum que le dio Oriana para darle un anillo de compromiso en dos años como máximo.

Facundo González no pensaba en boda hasta que llegó Oriana

El argentino Facundo González se sinceró en el programa "América Hoy" sobre su relación con Oriana Marzoli, que ya lleva más de un año. Aunque siempre aseguró que el matrimonio no estaba en sus planes, esta vez sorprendió al confesar que su novia lo hizo pensar distinto.

"Bueno, ya estamos 1 año y dos meses, desde que salimos del reality de Chile, que fue como hace un año, más o menos. Así que un año y dos meses ya van a ser", contó Facundo. Cuando le preguntaron si ya hablan de boda, Oriana no dudó en tomar la palabra: "Yo he puesto mi ultimátum. He dicho 2 años y sino a casa", reveló entre risas.

El popular "guerrero" confesó que antes no se veía casado, pero su forma de pensar cambió. Ahora asegura que debe tener esa visión, porque de lo contrario no tendría sentido estar de novio.

"Siempre tuve muy lejano el matrimonio de mi cabeza, por mi vida. Pero creo que está bien, lo importante es que estemos felices. Y cuando llegue ese momento que tiene que ser en 2 años... sí, tengo que creer, sino qué hago de novio", expresó Facundo.

¿Qué piensa Facundo al escuchar la palabra "matrimonio"?

En una divertida dinámica, le preguntaron a Facundo qué siente cuando escucha la palabra "matrimonio" y él respondió. Mencionó que le genera felicidad.

"Yo he juergueado por 10 vidas. Lo más cercano es una mezcla de felicidad y un poquito de estrés porque Oriana me lo recuerda más que la alarma del celular", bromeó.

Mientras Facundo todavía muestra sus dudas, Oriana dejó en claro que sabe lo que quiere. Aseguró que está segura que si no le pide matrimonio en dos años, la relación tendrá que terminar.

"Es como que lo veo mega enamorado, pero al mismo tiempo le tiene terror a ese paso. Pero vamos, que tiene dos años para decidirse. Si no, pues a su casa, no pasa nada", dijo tajante la española. Valeria Piazza la apoyó: "A su casa, si no ya esa relación llega a su fin y pasan los dos años y no te pide, ya chao". A lo que Oriana respondió: "Sí, take it easy, no pasa nada".

Celos, redes y fidelidad

El tema de la fidelidad también salió a flote. Oriana reconoció que es celosa y que incluso sabe la clave del celular de Facundo. Además, el chico reality mencionó que no perdonaría un engaño.

"No perdono simplemente por matrimonio. Pero sí que es cierto que armo show, no me importa si la gente se entera. A mí me da igual, pagado o gratis", confesó Oriana. El "guacho", por su parte, fue claro: "Cuando se acaba, se acaba. Si vos tenés ganas de estar con otra mina, estás listo", aseguró.

Oriana también admitió que en el pasado fue más permisiva, pero que ahora aprendió de sus errores. Aseguró que tampoco perdonaría una infidelidad.

En definitiva, queda claro que Oriana Marzoli quiere el matrimonio y que ya le puso fecha límite a Facundo González. Él, aunque con miedo, parece estar convencido. ¿Será que en dos años veremos a la pareja vestida de blanco o se cumplirá la amenaza de Oriana de mandarlo "a su casa"?