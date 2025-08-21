Oriana Marzoli revela que Austin Palao pidió que no asista a boda de Ale y Said: "Lo dejé traumatizado"

Oriana Marzoli contó que sí estaba invitada a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, pero que no pudo asistir por un pedido muy especial ¡y no de los novios! Según la influencer, fue Austin Palao, hermano del novio, quien no quería verla en la ceremonia. Facundo Gónzalez, que estaba presente, explicó que eso influyó en su ausencia en la boda de sus amigos.

Oriana revela que Austin no la quiso en boda de Alejandra y Said

En "América Hoy", la española Oriana Marzoli reveló que fue invitada a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, pero que no pudo asistir por un pedido muy particular: Austin Palao, hermano del novio, no quería verla en el evento.

La propia Oriana lo contó sin filtros: "Mira, la realidad es que sí que me invitaron. Me llevo increíble con los dos, pero lamentablemente, yo sí lo voy a decir, yo me voy a mojar porque me da exactamente igual. El hermano de Said no quería que yo fuese. Entonces lloriqueó un poco y pidió que yo no asistiese. No pasa nada", señaló.

Facundo, fiel a su pareja. Quien también estuvo en el set fue Facundo González, actual pareja de Oriana, y él mismo confirmó lo dicho.

"Así es, exacto", dijo Facundo cuando Valeria Piazza le preguntó si realmente había cancelado su asistencia porque no podía ir acompañado de ella. El "guerrero" dejó claro que siempre estará de lado de su novia: "Pero bueno, se entiende a Said, es su hermano y está todo bien, no tengo ningún problema", agregó.

¿Qué pasó entre Oriana Marzoli y Austin Palao?

La pregunta del millón fue cuál fue el motivo real de ese rechazo. Oriana, con toda sinceridad, explicó que todo nació de una simple discusión de reality.

"Yo creo que le dejé traumatizado, evidentemente. No sé, tampoco le dije nada grave. A lo mejor una discusión que otra en un reality... Únicamente le dije que me parecía un pelín manipulador con la pareja que tenía. Pero ojo, eso era lo que a mí me contaba su pareja. Únicamente eso. Le molestó mucho y pues nada", contó.

Janet Barboza intervino para poner paños fríos. Reflexionó que las discusiones son parte de ese tipo de programas de convivencia. Oriana estuvo de acuerdo.

"Las discusiones en un reality van y vienen, uno quiere contenido. Además, no era él el que se casaba, se casaba el hermano", mencionó Janet. Oriana, fiel a su estilo, lo resumió en pocas palabras:

"Menuda pelea más tonta", dijo entre risas.

Entre bromas y reconciliación. A pesar de todo, Oriana aseguró que no guarda rencor y hasta se animó a lanzar una broma al aire. La española mencionó que si se casa con Facundo González, ella sí invitaría a Austin Palao.

"Si nos casamos, yo te invito Austin. Te perdono, te perdono", expresó con picardía, dejando en claro que no tiene problemas con el hermano de Said Palao.

En conclusión, todo indica que las viejas rencillas de reality siguen marcando huella fuera de cámaras. Oriana Marzoli y Facundo González confirmaron que su ausencia en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao fue luego de un pedido de Austin Palao, aunque ellos aseguran no tener ningún rencor.