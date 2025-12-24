Futbolista alemán, Sebastian Hertner, perdió la vida tras caer 70 metros desde un teleférico

El fútbol alemán está de luto en vísperas de Navidad tras la trágica muerte de Sebastian Hertner, quien falleció a los 34 años luego de caer desde un teleférico en Montenegro. El excapitán se encontraba de vacaciones junto a su esposa en el centro de esquí Savin Kuk, en la región montañosa de Durmitor, cuando ocurrió el fatal accidente que ha conmocionado al balompié germano.

Detalles del accidente en Montenegro

Según los primeros informes, el incidente se produjo cuando una silla doble del teleférico se soltó del cable, retrocedió y chocó contra el asiento que venía detrás, provocando que Hertner cayera desde aproximadamente 70 metros de altura. Su esposa quedó suspendida en el aire durante varias horas, pero los servicios de emergencia lograron rescatarla.

Además, se conoció que la mujer sufrió una fractura en una pierna, aunque logró sobrevivir al accidente que cobró la vida del futbolista.

El medio británico The Mirror reportó que la caída ocurrió mientras la pareja disfrutaba de sus vacaciones en el centro de esquí, lo que convirtió un momento de descanso en una tragedia inesperada. La comunidad turística de Durmitor, así como las autoridades locales, colaboraron en el rescate y la atención de la víctima y su esposa.

Anuncian fallecimiento de Sebastian Hertner, jugador del ETSV de Hamburgo.

ETSV Hamburg lamenta la pérdida

La noticia generó consternación en Alemania y múltiples clubes expresaron su pesar. El ETSV Hamburg, equipo donde Hertner se desempeñaba como capitán, emitió un comunicado lamentando la pérdida.

"La Junta Directiva del ETSV Hamburg, con profunda consternación, se despide de nuestro jugador Sebastian Hertner, quien fue arrebatado de nuestro lado demasiado pronto. Con él, perdemos no solo a un jugador comprometido, sino también a un ser humano apreciado que enriqueció nuestro club con su presencia, su entrega y su compañerismo. Su labor y su personalidad permanecerán siempre en nuestra memoria con honor", indicó el club en su portal web.

ETSV Hamburg lamenta la pérdida de Sebastian Hertner.

Trayectoria de Sebastian Hertner

Hertner comenzó su carrera en las divisiones de ascenso de Alemania y fue considerado un jugador con gran proyección, llegando incluso a ser convocado a la selección juvenil del país. Su recorrido estuvo marcado por su paso por la Bundesliga 2, defendiendo a clubes como 1860 Múnich, Erzgebirge Aue y Darmstadt. Posteriormente, asumió un rol protagónico en el ETSV Hamburg, equipo de la Oberliga, donde portó la cinta de capitán y se convirtió en referente del plantel.

A lo largo de su carrera, Hertner compartió cancha con jugadores destacados como Christoph Kramer y Felix Kroos, consolidando una trayectoria respetada dentro del fútbol alemán, aunque no llegó a debutar con el seleccionado absoluto. Su fallecimiento deja un vacío profundo en el balompié germano y entre quienes compartieron con él tanto en el campo como fuera de él.

En conclusión, Sebastian Hertner deja un legado de dedicación y compromiso dentro y fuera del campo. Su repentina muerte ha sacudido al fútbol alemán y conmovido a quienes lo conocieron. Aunque nunca llegó a la selección absoluta, Hertner será recordado como un líder en la cancha y una persona valorada, cuya memoria permanecerá en el corazón de su club y de quienes lo admiraron.