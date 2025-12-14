Mónica Cabrejos reveló que varios futbolistas todavía le escriben: ¿quiénes son?

La famosa presentadora y también influencer, Mónica Cabrejos, decidió concederle una extensa entrevista al medio 'Trome' y vaya que sorprendió al revelar detalles de su vida personal.

Y es que resulta que la morocha se animó a responder de todo un poco sobre las preguntas que le hicieron ya se de ámbito profesional como amoroso. Sin embargo, la que más llamó la atención fue acerca de las personas que le escriben para poder tener una cita o salida.

Mónica Cabrejos no dudó en comentar que todavía hay varios futbolistas que no han dejado de buscarla al escribirle mensajes para poder salir a pasar el rato ya sea con una cena o unos tragos.

Mónica Cabrejos contó que jugadores todavía la buscan

"¿Todavía te pretenden?", fue la pregunta que le lanzó el medio, a lo que la también psicoterapeuta respondió con firmeza y claridad: "Algún desorientado que me ha escrito y le he respondido: 'Te voy a sacar en Magaly' y me dice: ¡Perdón!".

Luego, Mónica Cabrejos también añadió lo siguiente al recordar la relación que tuvo años atrás con un exfutbolista de la 'blanquirroja'. "Cuando acabé mi relación de muchos años con uno, al día siguiente me llamó su compañero de la selección", detalló.

Incluso, la presentadora y exvedette recordó que el ese entonces jugador se puso muy insistente: "Como sé que estás soltera, podríamos conversar. Lo mandé por un tubo, estaba triste por la ruptura y el otro queriéndome ver", contó.

Mónica Cabrejos habló de todo un poco

¿Mónica Cabrejos alguna vez ha sido infiel?

Mónica Cabrejos también señaló que cuando se enamora, es de las personas que da todo y que también demuestra solo querer y respetar a la persona con la que está en ese momento: "Sí, no tengo ojos para nadie más (sobre ser infiel)".

¿Mónica Cabrejos quiso ser mamá?

Finalmente, la famosa influencer también habló de por qué nunca se animó a tener hijos a pesar de haber podido. "No me arrepiento de no haber sido mamá, nunca sentí esa necesidad. Mi infancia fue muy difícil y asocié que como vivía yo era un problema", puntualizó para 'Trome'.

En resumen, Mónica Cabrejos habló de que todavía hay futbolistas que la buscan para salir, pero que les dejó en claro no estar interesa e incluso les dijo que los expondría si seguían escribiéndole. Además, nunca fue su sueño el convertirse en madre y que ello fue un problema en algunas de sus relaciones.