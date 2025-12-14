Ricardo Mendoza y la peculiar revelación de sexo de su bebé: "Los colores no tienen género"

Ricardo Mendoza vive uno de los momentos más importantes de su vida personal. El comediante y creador de 'Hablando Huevadas' anunció que espera su primer hijo junto a Katya Mosquera, compartiendo la noticia de manera inesperada y fiel a su estilo: en pleno escenario y frente a miles de asistentes. La revelación se volvió rápidamente viral por su toque humorístico y emotivo.

Una revelación inesperada en pleno show de Hablando Huevadas

La noche avanzaba entre risas, complicidad y una atmósfera festiva construida por Ricardo Mendoza y Jorge Luna, quienes lograron conectar con el público como es habitual en sus presentaciones. El evento contó además con la participación de reconocidas agrupaciones musicales como Hermanos Yaipén y Son Tentación, que aportaron un tono celebratorio al espectáculo.

Conforme avanzaba la velada, la expectativa creció cuando los conductores prepararon el momento central: la revelación del sexo del bebé. Siguiendo una dinámica conocida, anunciaron que el color del confeti definiría el anuncio: azul si era niño y rosado si era niña. Las luces se atenuaron, comenzó la cuenta regresiva y el público acompañó el momento con gritos y aplausos.

En medio de la emoción, una lluvia de confeti rosado cubrió el escenario, generando sorpresa tanto en los asistentes como en los protagonistas. Sin embargo, el desconcierto duró poco. Jorge Luna tomó la palabra y aclaró que todo formaba parte de una broma cuidadosamente planeada. Acto seguido, se confirmó que el bebé que esperan Ricardo Mendoza y Katya Mosquera será un niño.

Ante la reacción del público, el comediante selló el momento con una frase que rápidamente se volvió viral: "¡Es niño! Los colores no tienen género". La expresión fue celebrada por los asistentes y replicada en redes sociales como símbolo del tono irónico y actual del anuncio.

Katya Mosquera acompañó el emotivo momento desde el público

Aunque Katya Mosquera no subió al escenario, su presencia no pasó desapercibida. La futura madre acompañó el espectáculo desde la primera fila, rodeada de amigos cercanos y del equipo de producción. Su reacción quedó registrada en un video compartido por Cathy Sáenz en redes sociales, donde se la observa serena y expectante durante la falsa revelación.

Minutos después, una pantalla gigante confirmó el anuncio con la frase "Es Niño", despejando cualquier duda y cerrando uno de los momentos más comentados de la noche. La complicidad entre la pareja y el ambiente de celebración reforzaron el carácter íntimo y emotivo del anuncio.

En redes sociales, los seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes de felicitación y humor. Comentarios como:

"Felicidades a Richavo, su primer hijo y es varón", "Buenazo, los colores no tienen género" y "Qué bonita revelación, felicidades a la pareja" inundaron las plataformas digitales.

Ricardo Mendoza mostró que incluso los momentos más personales pueden reflejar su estilo único. La revelación del sexo de su primer hijo no solo marcó una nueva etapa junto a Katya Mosquera, sino que también reforzó su conexión con el público, convirtiendo una noticia íntima en un espectáculo memorable y viral de 'Hablando Huevadas'.