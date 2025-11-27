Dayanita da su versión tras denuncia por supuesta agresión de su expareja: "Se está haciendo la víctima"

La farándula local se alborotó luego de que Dayanita y su exnovio Miguel Rubio terminaran en una comisaría después de una pelea que comenzó como una discusión y acabó en golpes en Los Olivos, la madrugada del 26 de noviembre. Miguel aseguró que no era la primera vez que la denunciaba y ahora pide medidas legales. Dayanita decidió responder claro y fuerte frente a cámaras.

Dayanita responde tras denuncia de su ex

El mundo de la farándula local se remeció luego de que Dayanita y su expareja, Miguel Rubio, acabaran en una comisaría tras una fuerte discusión que pasó de las palabras a los golpes. Todo quedó grabado en un live que circuló en redes sociales. El intercambio ocurrió la madrugada del miércoles 26 de noviembre, en Los Olivos, y después ambos fueron llevados a Policía para dar su declaración oficial.

Miguel, que también es tiktoker, aseguró que no era la primera vez que presentaba un parte policial contra ella por hechos similares. El tiktoker indicó que la denuncia actual no es solo por el golpe físico, sino también por los daños materiales que, según él, ella habría ocasionado en la vivienda.

"Yo ya la había denunciado antes, en la comisaría de Chepén por agresión también, pero en el momento se habló y solamente se quedó en una constancia. Justamente he venido a poner mi denuncia por la agresión, el destrozo de mis cosas y que me pongan un alejamiento", indicó.

Por su parte, Dayanita no se escondió. Ella decidió responder y dar su lado con firmeza frente a las cámaras de "Magaly TV La Firme" .

"Si él dice que lo he golpeado y le he roto sus cosas, bueno ya está. Se está haciendo el gran hombre y el gran macho de la casa. Él dice que no va a parar hasta verme presa, bienvenido sea. No le pienso responder ni decirle nada".

Decidió hablar claro ante el reportero y no se guardó nada, confirmando que el golpe con la botella sí existió. Sin embargo, destacó que no fue un acto aislado, sino una reacción tras meses de tensión.

"(¿Realmente le agrediste con una botella?) Fue mi reacción y mi colera de lo que él trató de decirme. (¿Fue primera vez que él te golpea?) Se está haciendo la víctima, siempre me ha pegado", afirmó.

Video inédito del incidente

La madrugada de este miércoles 26 de noviembre, se registró un duro altercado en Los Olivos. Dayanita y su expareja, Miguel Rubio, protagonizaron una pelea dentro de una vivienda.

"Me llega al pinch*, ahora si méteme preso, mátame si tú quieres. Méteme presa si quieres, ¿vamos a entrar allá no?, ¿qué te pasa?, págame, patéame ya y sigues", se le escucha decir a la actriz.

Las imágenes muestran que ambos se habrían golpeado, y que los ataques habrían sido mutuos. También se oye a Miguel reclamarle a Dayanita por los daños a varios objetos de la casa. Según lo que se ve en el video, la actriz rompió una laptop, un espejo y un espejo grande de la pared. Además, se notan cosas tiradas y destrucción en el cuarto donde estaban.

En conclusión, la historia entre Dayanita y Miguel Rubio deja claro que la relación acabó en un choque fuerte, con denuncias previas, pedidos de alejamiento y descargos en público. Miguel afirma que ya la había denunciado antes en Chepén y ahora busca protección legal. Por su lado, Dayanita aceptó la agresión con botella, pero sostuvo que actuó por cólera después de meses de tensión.