Dayanita termina en la comisaría tras denuncia de su expareja por supuesta agresión: "Rompió la puerta"

Dayanita volvió a situarse en el ojo de la tormenta tras una episodio que terminó de la peor manera. Su expareja, Miguel Rubio, asegura que todo se desbordó dentro de la vivienda que compartían y terminó denunciándola por una supuesta agresión física. La tensión fue tal que ambos acabaron en la comisaría, donde la Policía tuvo que intervenir para intentar esclarecer qué ocurrió realmente detrás de esas puertas.

Dayanita acaba en la comisaría tras denuncia de su pareja

Dayanita apareció seria y nerviosa en un en vivo mientras Miguel contaba lo que, según él, había pasado. La discusión habría empezado cuando él expresó que quería terminar la relación, lo que habría desencadenado una fuerte pelea que acabó en denuncias y daños materiales dentro de la casa.

Miguel aseguró que no piensa dejar que el caso quede ahí. "Te lo juro que voy a ir hasta el último. Gracias a Dios el personal de Serenazgo se acercó", dijo frente a sus seguidores.

Durante la transmisión, relató paso a paso lo que, según él, ocurrió en la vivienda. Dijo que Dayanita reaccionó con violencia y que varios objetos quedaron destrozados tras la discusión.

La versión de Miguel Rubio

En el en vivo, Miguel detalló los daños que habría sufrido. Su relato sorprendió en redes por lo fuerte de las imágenes y lo desesperado que se mostraba. Señaló que Dayanita habría botado su moto, roto la puerta y quebrado varios objetos personales.

Según su denuncia, la situación llegó al extremo cuando la artista cómica lo habría golpeado con una botella. El joven aseguró que ese fue el punto más grave de la discusión y que temió por su integridad física.

"Agarró, botó mi moto al suelo, rompió la puerta, entró, me rompió la laptop, me rompió el espejo, agarró, me rompió la botella de tequila en la cabeza", expresó. Añadió que cuenta con cámaras de seguridad que habrían registrado todo.

Miguel también acusó a un policía de intentar quitarle el celular para evitar que siguiera transmitiendo. Además, afirmó que sintió un trato preferencial hacia Dayanita por ser figura pública.

"Aquí el señor policía pleno está intentando quitarme el celular para que yo deje de transmitir", dijo, mostrando su molestia frente a la pantalla. "Como es un personaje público y no no puedes tocarla, no puedes verla... ¿Qué le has ofrecido? ¿Has ofrecido plata?", cuestionó.

Mientras tanto, el caso sigue generando reacciones, pues Miguel terminó su transmisión asegurando que seguirá con la denuncia. Señaló que llevará su caso hasta las últimas consecuencias.

"No te preocupes, Dayana, no te preocupes que esto no se queda así", afirmó en el video que circula por redes.

Dayanita da su declaración

Dayanita dio su declaración a la Policía. Miguel Rubio la grabó y transmitió mediante un live en TikTok. La actriz cómica confesó que rompió la puerta, la laptop y más.

"Yo me estaba por retirar y yo le había dicho que ya no iba a buscarlo... Y él venía por mi detrás, decía: '¿Dayana es en serio? ¿Sacas cara por tu ex?' Me dice: 'Ya c...', y entré con un poco de impotencia. Y ahí empieza la agresión. Lo que hice fue romper la puerta del carro, en la cólera romper la laptop. En la calle él me dio un puñete en la cara", mencionó Dayana.

Miguel aceptó en el video que luego de que la cómica le habría roto la botella en la cabeza, él le respondió con un puñete. Y luego de eso, Rubio llamó a la policía.

En conclusión, la pelea entre Dayanita y Miguel Rubio ha encendido las redes y colocado nuevamente a la actriz cómica en medio de un escándalo. Con ambas partes declarando en la comisaría y la denuncia avanzando, solo queda esperar las versiones oficiales para saber cómo terminará este nuevo capítulo de polémica en la vida de la popular artista.