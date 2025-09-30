Jair Céspedes culpa al alcohol por escribirle a Dayanita y ella responde: "Un borracho sabe lo que hace"

Jair Céspedes se defendió públicamente, luego de que Dayanita revelara que le escribió por redes sociales en tono coqueto. El futbolista aseguró que todo formó parte de una broma y que no tiene una inclinación distinta a la heterosexual. Sin embargo, no esperaba que la actriz cómica le respondiera de forma clara y directa.

Jair Céspedes y Dayanita se enfrentan

El último domingo, Jair se presentó en el podcast de Jefferson Farfán, Enfocados, donde, junto a Roberto Guizasola, le preguntaron sobre la polémica confesión que la actriz cómica hizo hace unas semanas durante su participación en El valor de la verdad.

"Caí en la adolescencia, me comporté como un adolescente y lamentablemente no medí las consecuencias. Yo estaba con la gente, en tragos, en la joda, y cometí ese error de ponerme a joder a alguien que no conozco", dijo durante esa participación en el podcast de Farfán.

Dayanita, apenas se enteró de las declaraciones de Jair, salió al frente para responder. La actriz cómica dejó en claro que el haber bebido alcohol no significa nada y no cree que le haya escrito en son de broma o como parte de una chacota con sus amigos.

" Una persona mareada o borracha creo que sí sabe lo que hace . Él quiere tapar sus errores, me hace acordar a Topito cuando decía que había estado conmigo íntimamente porque estaba borracho", declaró a Trome.

En esa misma línea, la exintegrante de JB en ATV dejó entrever que Jair habría dado esa excusa solo para quedar bien con sus amigos y ante la sociedad. "Eso es lo que pasa cuando están con su entorno, te haces el indiferente", concluyó.

Dayanita echa a Jair

Durante la entrevista conducida por Beto Ortiz, la cuarta pregunta encendió la curiosidad del público: ¿un jugador de fútbol la había intentado conquistar? La respuesta de Dayanita fue directa. "Sí", dijo sin titubeos. El polígrafo confirmó la veracidad de su afirmación.

Ante la revelación, Beto Ortiz precisó que se trataba de Jair Céspedes, futbolista que ha vestido las camisetas de distintos equipos y que además es amigo cercano de Jefferson Farfán.

"Es un futbolista del Muni que ha jugado en Cristal y Alianza. Tiene 40 y algo de años, y amigo de Farfán. Es casado y tiene hijitos", detalló el conductor, provocando la sorpresa del público. "¿Por qué te sorprende? ¿No lo sabías?", preguntó Ortiz al notar el gesto de la comediante. Dayanita, con una sonrisa irónica, contestó: "No es que me sorprenda, es que los hombres son así".

Es así que, el cruce de declaraciones entre Jair Céspedes y Dayanita ha generado gran repercusión en redes sociales. Mientras él insiste en que se trató de un malentendido, la actriz cómica reafirma su versión y asegura que no permitirá que se minimicen sus experiencias.