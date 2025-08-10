Dayanita se arrepiente de abandonar 'JB en ATV' y pide disculpas: "El problema soy yo"

Dayanita finalmente rompió su silencio tras su salida de JB en ATV y confesó sentirse arrepentida de abandonar el programa de forma abrupta. Además, pidió disculpas a sus excompañeros por los malos momentos que pasaron y explicó los motivos por los que decidió hacer una pausa en su carrera televisiva y enfocarse en sus proyectos personales.

Dayanita se arrepiente de abandonar JB en ATV

La actriz cómica se presentó como invitada en el programa Esta Noche para contar el dilema que está viviendo actualmente, ya que trabaja en un circo y vive en una carpa sin las comodidades a las que estaba acostumbrada. En medio de ello, dijo haberse arrepentido de abandonar el programa cómico de ATV.

"(Me arrepiento de) haber dejado el programa donde me habían dado la segunda oportunidad, porque me sentí acorralada con lo que había pasado", dijo Dayanita visiblemente afectada y con rostro de arrepentida.

Enseguida, la actriz cómica afirmó que lamenta profundamente haber abandonado a sus excompañeros, quienes se vieron involucrados directamente en los problemas que generó en la productora, y asumió todas las responsabilidades. "Yo sé que ellos no tienen la culpa, pero el problema soy yo siempre", agregó.

Por otro lado, indicó que, tras ausentarse a las grabaciones de JB en ATV, intentó comunicarse con Jorge Benavides y su esposa para explicarles la situación. "Después de lo que había pasado, yo empecé a conversar con ellos y les dije que no me sentía bien".

Dayanita intentó hablar con JB

Dayanita indicó que estaba pasando un mal momento emocional, ya que tenía depresión, e intentó comunicarse con Jorge y, al parecer, todo estaba bien. La actriz dijo que trató de hacer lo mejor para que ellos entendieran su situación y respetaran su espacio, cosa que finalmente no sucedió.

"Yo tengo los mensajes cuando he conversado, hasta en llamadas también, para conversar y aclarar los temas. Simplemente, había dicho que no me sentía bien y que, por favor, me den un espacio para pensar las cosas", concluyó.

En otro momento de la entrevista, la actriz cómica aseguró que la decisión de formar una orquesta de salsa no fue por sugerencia de su exnovio, Miguel Rubio, sino por decisión propia. Además, indicó que él la apoyó en los momentos más difíciles de su vida y descartó que la haya "sangrado".

Es así que, Dayanita reconoció sus errores y aseguró que su salida fue impulsiva. Pidió comprensión por su estado emocional y reafirmó su deseo de retomar el diálogo con Jorge Benavides, buscando cerrar este capítulo y enfocarse en sus proyectos personales con más serenidad.