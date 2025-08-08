Renzo Spraggon se disculpa con Paul Michael tras 'piquitos' con Pamela López: "La culpa es de ella y mía"

Hace unos días, Renzo Spraggon reveló que no se había dado un beso con Pamela López, sino tres 'piquitos'. Al parecer, Paul Michael habría recibido muchas malos comentarios en las redes sociales y el argentino decidió pedirle disculpas públicas.

Renzo Spraggon pide disculpas a Paul Michael

Hoy en el programa 'Magaly TV La Firme', Renzo Spraggon estuvo nuevamente sentado en el set de la 'urraca' para responder a Pamela López y reafirmar su historia. Es así como el argentino también aprovechó la oportunidad de disculparse con el cantante Paul Michael.

"Lo que quiero hacer es pedir disculpas públicamente a Paul Michael porque la verdad, él no tiene la culpa de todo lo que está pasando. La culpa es de Pamela y mía, pero a veces es bueno que pase estas cosas para que uno se de cuenta con quien estás al lado. No lo conozco, lo vi solamente una vez y veo que le mete a la música, quiere salir adelante y no tengo nada en contra de él", expresó.

Así mismo, señaló que no siente pena por el artista de 27 años, pero si ha visto que ha recibido comentarios tildándolo de 'cornudo' y no se lo merece. Ya que quien se equivocó fue la ex de Christian Cueva. Aunque ya es su decisión si decide quedarse con la influencer, a pesar de contar su historia.

¿Cómo fue el 'piquito' con Pamela López?

El pasado martes en el programa de Magaly Medina, Renzo Spraggon explicó cómo conoció a Pamela López y qué sucedió durante la noche en cuestión. Según relató, ambos coincidieron en un evento social una semana antes de su encuentro en una discoteca, donde fueron presentados por la propia manager de López.

"Yo casi toda la noche estuve con Evelyn Vela, y una de las amigas de Pamela viene y nos presenta. Como a los 30 minutos me dice que vaya al box. No hubo chape como dice Macarena, una cosa es chape y otra cosa es pico. En la primera situación, cuando nos presentan, hubo medio beso. Luego en el baño otra vez me saludó con pico", contó.

Es así como Renzo Spraggon reveló que sí habría un interés de Pamela López hacia él, que se dieron varios 'piquitos' cuando no estaba su pareja Paul Michael. Por ello, en el programa de la 'urraca' decidió pedirle disculpas públicas al cantante urbano por todo los comentarios que viene recibiendo en redes.