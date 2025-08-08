Hija de Tongo, Madeleine Gutiérrez, sorprende al cantar "La Pituca" en ópera: "Se vienen muchas sorpresas"

Abelardo Gutiérrez fue un reconocido artista peruano conocido por su apelativo 'Tongo', quien falleció en marzo de 2023. El cantante tuvo siete hijos que se han convertido en grandes artistas y su hija Madeleine Gutiérrez llegó al Perú sorprendiendo con una icónica canción en ópera.

Hija de Tongo canta "La Pituca" en ópera

Madeleine Gutiérrez es una joven cantante de ópera mezzosoprano, hija del reconocido 'Tongo', quien lleva más de dos años erradicando en España. La artista peruana ha logrado presentarse en grandes presentaciones al lado de reconocidos artistas mundiales. Ahora, llegó al Perú para varios sorpresas y estuvo presente en el programa de 'Ponte en la Cola' contando sobre la relación con sus hermanas, así como su carrera.

"Todos (los hermanos) somos cantantes, pero en diferentes géneros y me encanta porque hay multiculturalidad. Estoy dando clases y también he venido para cantar en mi país, así que muy pronto que ya se va a dar. Imagínense 'La Pituca' en ópera y se vienen muchas sorpresas más", expresó.

Si bien todos sus hermanos interpretan diferentes géneros musicales cada uno, no está planeando realizar algún tipo de colaboración o fusión por el momento. Afirma que la ópera es un género que la ha cautivado desde siempre y se ha preparado para ello. Es así como sorprendió cantando "La Pituca" en vivo.

Se preparó en el Conservatorio durante 7 años, luego realizó un master por dos años más y finalmente, una titulación de un año. Afirmando que nunca se deja de aprender en este ámbito de su carrera musical.

"Me emocionada mucho el poder transmitir, pero con mi voz. Es algo con el que uno nace y lo tiene que explotar también", expresó.

Madeleine cantó con grandes artistas

Entre los artistas con quien compartió escenario en la ópera fue con David Bisbal, The Rolling Stones e Isabel Pantoja. Así mismo, afirma que resalta la humildad de cada uno de ellos.

"Con Isabel Pantoja es su grado de comprensión de la música, las palabras de lo que ella usa en la interpretación. The Rolling Stone me han demostrado lo del show, todos me han demostrado humildad que siempre voy a recalcar de todos", señaló.

Es así como Madeleine Gutiérrez sorprendió en el programa de 'Ponte en la Cola' al interpretar la canción "La Pituca" en ópera, un clásico tema de su padre Abelardo 'Tongo'. Además, la joven afirmó que viene preparando más sorpresas porque estará realizando varias presentaciones en el Perú muy pronto.