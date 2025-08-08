Elías Montalvo desmiente a Renzo Spraggon y niega romance con Paul Michael: "Solo una relación amical"

Elías Montalvo volvió a estar en el ojo de la prensa de espectáculos luego de que el argentino Renzo Spraggon afirmara que el ex chico reality habría tenido una relación sentimental con Paul Michael, actual pareja de Pamela López. Ante esta acusación, Montalvo decidió pronunciarse públicamente y desmentir por completo la versión del exchico reality argentino.

Elías Montalvo desmiente a Renzo Spraggon

En una entrevista para el programa 'Todo se Filtra', Elías Montalvo fue consultado directamente sobre las declaraciones de Renzo Spraggon, quien aseguró que él y Paul Michael tuvieron un romance. Sin embargo, Montalvo negó tajantemente esa versión y aclaró que su vínculo con Michael siempre fue estrictamente amical.

"Nunca he tenido una relación, la única relación que hemos tenido ha sido amical y creo que Renzo está dando manotazos de ahogado. Ya la fregó, ya le mandó la carta notarial encima, ¿qué más le queda? Yo se lo dije en su cara", manifestó el bailarín y cantante.

Además, Elías reveló que tiempo atrás el propio Renzo le habría propuesto inventar un escándalo mediático para llamar la atención. Según él, Spraggon estaba buscando exposición pública para impulsar un negocio.

"Si uno se va a sentar a hablar a una cámara, tiene que hablar con pruebas. Textualmente me dijo 'quiero cámaras'. Creo que estaba abriendo un negocio, pero al parecer ya lo cerró. Le faltaban las cámaras y estaba buscando un medio para levantarse, pero no va a hablar sin pruebas de una persona que tiene pareja", sostuvo.

Elías responde a las amenazas de Renzo Spraggon

Durante la conversación, el conductor Kurt Villavicencio le recordó a Elías que Renzo también le habría lanzado amenazas. El bailarín aseguró que no responderá con violencia y que ya habló del tema con el argentino.

"La violencia nunca es buena. Él sabe mi dirección, dónde entreno, me puede buscar, pero sabe que estoy diciendo la verdad. No creo que me busque, se va a ir de cara", comentó con firmeza.

Montalvo también reiteró que Spraggon, en una oportunidad, le confesó que quería "comerse" a Pamela López cuando llegó a su fiesta, algo que él desconocía antes de invitarlo.

"Yo creo que hay que pensar dos veces antes de decir ciertas acusaciones fuertes si no tienes pruebas. Lo que dice Renzo es cierto, que dijo que se la quería comer. Él me lo dijo cuando llegó a mi fiesta, pero si lo hubiese sabido antes, no lo habría invitado", afirmó.

Elías Montalvo dejó en claro que no existió ninguna relación amorosa con Paul Michael y que las declaraciones de Renzo Spraggon carecen de sustento. El ex chico reality aseguró que no caerá en provocaciones y pidió que, antes de emitir acusaciones de ese calibre, se presenten pruebas concretas.