Macarena Gastaldo niega haber recibido carta notarial de Pamela López y la crítica: "Son manotazos de ahogado"

La polémica entre Pamela López y Macarena Gastaldo no cesa. La trujillana anunció que tomaría acciones legales por la difusión de un presunto acercamiento con el argentino Renzo Spraggon, pero la modelo argentina salió al frente para rechazar la medida y responder con fuertes declaraciones.

Macarena Gastaldo niega carta notarial y critica a Pamela López

En declaraciones para el programa 'Todo Se Filtra', Macarena Gastaldo fue consultada si había recibido alguna carta notarial de parte de Pamela López, como se reportó que también le ocurrió a Renzo Spraggon luego de los rumores sobre un supuesto beso entre ellos. La argentina negó haber recibido tal documento y cuestionó la medida legal tomada por Pamela.

"No, primero que la carta se la meta por donde le cabe, a mí no me tiene que mandar nada. ¿Cómo puede ser tan conchuda de mandar una carta a Renzo cuando hay pruebas, capturas de pantalla en Instagram donde él estaba quedando con la manager? Eso de mandar cartas notariales son manotazos de ahogado. Está mal, no entiendo quién es su abogado", sostuvo Gastaldo con firmeza.

Además, criticó la postura de Pamela López, indicando que nunca aceptaría la versión y que tanto ella como su actual pareja, Paul Michael, se benefician de la polémica.

"La manager le chupa las medias y la otra que se hace la señora digna del año, que hay que darle premio, va a salir a decir eso de que si estuvo con Renzo cuando tenía novio. Nadie lo va a decir. Además, el otro huele pedo de su novio, ¿tú crees que la va a dejar por esto? No, a ellos les conviene esta situación", agregó.

Macarena reafirma beso con Piero Arenas

Gastaldo también reafirmó una de sus revelaciones anteriores: que Pamela López se habría besado con Piero Arenas en una fiesta. Aseguró que López nunca aclarará este hecho, pero que en caso de un juicio, cuenta con testigos que pueden declarar a su favor.

"No lo va a aclarar porque no tiene nada que decir. Toda la gente sabe lo que pasó anoche. Además, tengo una amiga dispuesta a declarar, la chica que la acompañó cuando entró Christian a pegarle. Pamela quiere quedar como víctima cuando todo pasó", agregó.

La modelo lanzó otra bomba al insinuar que Paul Michael, novio actual de López, podría haber tenido un vínculo con el exchico reality Elías Montalvo, quien es amigo del cantante desde antes de su relación con la trujillana.

"Yo ya sabía de eso, lo escuché decir a la gente, pero Renzo me ganó. Me parece que fue antes", concluyó Gastaldo.

La polémica entre Pamela López y Macarena Gastaldo sigue escalando tras las recientes acusaciones y respuestas. Pamela anunció medidas legales para frenar lo que considera difamación, mientras que Macarena no solo negó haber recibido cartas notariales, sino que también arremetió con fuertes declaraciones.