Alejandra Baigorria sobre la denuncia a su suegro, Steve Palao: "No me voy a ganar un problema ajeno"

Tras disfrutar unas vacaciones junto a su esposo Said Palao y la hija de este, primero en Jamaica y luego en Estados Unidos, Alejandra Baigorria rompió su silencio ante la polémica generada por su suegro Steve Palao. El padre de Said fue acusado por su expareja, Beatriz Cahuas, de negarse a conocer a su hija de siete años, lo que encendió una nueva controversia familiar.

Alejandra Baigorria se mantiene al margen del conflicto familiar

En diálogo con el programa 'Amor y Fuego', la empresaria conocida como la 'Gringa de Gamarra' prefirió no entrar en detalles sobre la acusación contra Steve Palao. A pesar de la insistencia del reportero, dejó claro que se trata de un asunto que corresponde resolver exclusivamente a la familia Palao, en especial al propio Steve.

"Yo tengo tantos problemas en mi vida que no me voy a ganar uno ajeno. Yo respeto y todo, pero como respeto justamente es un tema en el que no me voy a meter", expresó con firmeza.

Alejandra reiteró que la responsabilidad y las decisiones sobre este conflicto son de la familia, especialmente de su suegro.

"No es un tema mío, lo tienen que resolver ellos como familia, sobre todo su papá y punto. Yo la verdad no voy a opinar al respecto por respeto justamente a la familia y porque es un tema que no me compete opinar. Si no hablo de las cosas que pasan en mi familia, imagínate que voy a opinar de algo que no me compete", afirmó.

La empresaria se distancia del tema entre Mario Irivarren y Onelia Molina

Durante la entrevista también le consultaron sobre la supuesta reconciliación entre Mario Irivarren y Onelia Molina, un tema que ha captado la atención mediática tras meses de especulaciones. Sin embargo, Alejandra mostró fastidio y dejó claro que no tiene intención de hablar al respecto.

"No opino. Que todos saquen sus propias conclusiones. Aburrido. No me interesa, me da flojera. Cámbiame de novela", manifestó con tono cansado.

Cabe recordar que la relación entre Mario y Onelia se rompió después de la boda de Alejandra con Said Palao, luego de que un video donde mencionaban a Vania Bludau, ex pareja de Irivarren, generó controversia. Desde entonces, la 'Rubia de Gamarra' y la 'Calavera Coqueta' mantienen distancia.

Con estas declaraciones, Alejandra Baigorria evidencia su postura de mantener la privacidad y el respeto en temas delicados que involucran a su familia política. La empresaria prefiere enfocarse en su vida personal y no involucrarse en conflictos ajenos ni polémicas mediáticas que no le competen directamente.