Steve Palao niega haber tenido 10 años de relación con la madre de su última hija: "Es lo que ella dice"

El pasado lunes 4 de agosto, el padre de Austin y Said Palao fue acusado de no querer conocer a su última hija de siete años que tuvo con la señora Beatriz Cahua. Es así como Steve Palao salió a declarar ante la prensa y niega haber tenido una relación sentimental con la madre de su quinta hija durante 10 años.

La señora Beatriz Cahua salió a denunciar que Steve Palao por pasarle una mínima pensión a su menor hija y de solo verla en dos ocasiones desde que nació. Ante eso, el padre de los chicos reality afirmó que verá el tema de manera legal y al ser abordado por la prensa, desmintió algunas de las declaraciones de la madre de su quinta pequeña.

"¿Es verdad que usted no conoce a su hija?", le pregunta el reportero de 'Amor y Fuego', y Steve Palao responde: "Como te digo, todo eso se va a ver judicialmente".

Como se recuerda, durante la denuncia impuesta por Beatriz Cahua contó que mantuvo una relación sentimental de ida y vueltas con Steve durante 10 años hasta que quedó embarazada. Ante eso, el ganador de la última temporada del 'Chef Famosos' lo negó.

Entonces, el reportero le consulta nuevamente: "¿Has tenido 10 años de relación con la señora Beatriz?", y Palao responde: "Es lo que ella dice... (¿Algo que decir?) Nada mi estimado, solamente que me da mucha pena lo que pasa porque hay una niña de por medio y que no se debería ser porque no es justo, pero la justicia tendrá que ver".