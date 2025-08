¡Con la EX de Paolo Guerrero! Confunden a Ana Paula Consorte con Alondra en su fiesta de cumpleaños

Desde hace un par de años, Paolo Guerrero mantiene una relación sentimental con la brasileña Ana Paula Consorte y tienen dos hijos juntos. La bailarina festejó su cumpleaños el último fin de semana y durante su fiesta pasó tremendo roche cuando la confundieron llamándola como la ex del pelotero, Alondra García Miró.

El pasado sábado, Ana Paula Consorte celebró sus 33 años por todo lo alto con una gran fiesta acompañada de su pareja Paolo Guerrero, su familia y amigos cercanos. En este evento, se hizo presente la orquesta de Bryan Torres, ex confidente de Jefferson Farfán.

Brenda Carvalho estuvo presente como amiga cercana de la bailarina y compartió un video bailando junto a la cumpleañera. Lo que llamó la atención es que durante una canción, el vocalista del grupo empieza a nombrar a las invitadas y menciona el nombre de la expareja de Paolo Guerrero, Alondra García Miró.

Esto no pasó desapercibido por los usuarios de TikTok, quienes se dieron cuenta rápidamente de la mención de la ex del 'Depredador'. En el video publicado, se observa que Brenda Carvalho se dio cuenta de la confusión, pero disimuló al igual que Ana Paula Consorte. De igual forma, muchos seguidores señalaron el roche que pasó la actual pareja de Paolo Guerrero al ser confundida con una de las exs del padre de sus hijos.

"jajaja que roche", "Le dijo Alondraaaaaa", "Hay como baila Alondra que fue", "Dice Alondra, le va a dar un infarto a Ana Paula", "Como no va a saber el nombre de la cumpleañera para mi que a este chico lo mando doña Petra a dañar la fiesta", "Todos escuchamos", "Cuando dijo Alondra, su cara de Brenda se dio cuenta", "El fantasma de la ex apareció", "Nunca más lo contrato, cómo no va a saber el nombre de la actual", mencionaron algunos usuarios en el TikTok de Carvalho.