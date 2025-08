"Ser mamá no implica que me encierre": Melissa Klug hace aclaración y defiende su rol como madre

Melissa Klug se molestó mucho luego de que una usuaria cuestionara su rol como madre en redes sociales. La empresaria fue criticada por tener dos nanas a su disposición que la ayudan con el cuidado de su pequeña Cayetana, de dos años. Sin embargo, ella se defendió alegando que las necesita debido a la gran carga laboral que enfrenta todos los días.

Melissa defiende su rol como madre

Recientemente, la influencer abrió una caja de preguntas en Instagram para interactuar con sus seguidoras, pero no esperaba que una de ellas la atacara cuestionando su dedicación al cuidado de su última hija, fruto de su relación con Jesús Barco.

"¿Que no cuidas a tu pequeña bebé si tienes dos nanas?", le preguntaron. Melissa no se quedó callada y abordó el tema de la mejor manera, explicando que tiene muchos compromisos laborales durante el día. Aclaró que eso no significa que descuide a su hija, sino que necesita un apoyo extra.

"El tener nana no significa no cuidar a tu bebé. Tener nana y poder tenerla es un apoyo, una ayuda para el cuidado de tu bebé ... Porque te contaré que yo trabajo, tengo reuniones de mi mercadería, tengo eventos, grabaciones, tengo que ir a canales, grabar mis productos, me contratan para grabar en estéticas, etc.", explicó.

Melissa Klug defiende su rol como madre

Melissa defiende a Jesús Barco

La expareja de Jefferson Farfán también recalcó que recientemente Jesús fue contratado por un equipo de Huánuco, por lo que actualmente se encuentra fuera de Lima y no puede apoyarla en el cuidado de la pequeña Cayetana. Finalmente, también resaltó que necesita momentos para relajarse y distraerse, además de ser madre nuevamente.

"El papá trabaja en provincia y, por ende, tampoco puede cuidar a su hija por trabajo. Es por eso que tenemos nanas, y los fines de semana también necesito mi espacio y un relajo con mis amigas, porque ser mamá no implica que me encierre y deje de visitar y compartir con mis amistades y familiares", concluyó.

De esta manera, Melissa Klug dejó en claro que ser madre no significa renunciar a su vida personal ni profesional. Aseguró que, aunque cuenta con ayuda en casa, siempre está pendiente de su hija. Además, resaltó que toda madre necesita momentos de descanso y que eso no la hace menos comprometida con la crianza.