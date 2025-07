Melissa Klug niega que le haya gustado la canción de Yahaira Plasencia: "Los errores se tienen que aceptar"

Hace unas semanas, Melissa Klug, sorprendió a todos al mostrarse a favor de Yahaira Plasencia, luego de que la salsera lanzara una canción titulada en 'El ex machito' la cual sería una clara alusión a Jefferson Farfán y ella afirmará que le gusta. Sin embargo ahora la 'Blanca de Chucuito' salió aclarar esta situación y mencionó que todo fue parte de un error.

En conversación para el programa "Ponte en la cola", Melissa fue consultada sobre la historia que apareció en su cuenta de Instagram donde aparentemente respaldaba la canción de Yahaira Plasencia. Lejos de confirmar algún tipo de simpatía, la empresaria explicó que no fue ella quien compartió ese contenido.

"Yo ya expliqué el motivo. Estábamos en un grupo de amigas compartiendo, y justo en la cajita de preguntas mi amiga se mata de risa y lo sube. De verdad, los errores se tienen que asumir. Lo subió y lo eliminó al instante. Es mi red social y tengo que asumir ese error, pero no fui yo", aclaró Melissa, asegurando que no tiene ninguna relación con la polémica salsera.

Ante esta aclaración, Ricardo Rondón le preguntó si estaría dispuesta a trabajar con Yahaira en una campaña publicitaria, tal como lo hizo con Darinka Ramírez. La respuesta de Melissa fue tajante:

"No, ese es otro tema. Con ella no hay forma". De inmediato, marcó distancia: "¿Con Darinka sí? Con ella no tengo ningún problema y con otras personas también".