Kike Márquez tilda de amante a saliente de Génesis Tapia y asegura: "Ella aún es mi esposa"

Kike Márquez rompió el silencio tras las recientes especulaciones sobre la vida sentimental de Génesis Tapia. El empresario salió al frente para dejar claro que su relación con la abogada continúa vigente y que no permitirá que nadie se interponga en su matrimonio. La reacción se dio luego de que un joven llamado Joshua asegurara haber mantenido un romance con la exchica reality.

Kike Márquez reacciona ante declaraciones de supuesto amante

En la reciente emisión de Magaly TV: La Firme, la producción del programa se comunicó con Kike Márquez para conocer su versión sobre la relación de Génesis Tapia con el joven Joshua, quien afirmó haber tenido un breve romance con la abogada. El empresario respondió con firmeza:

"Yo jamás he salido a hablar mal de la madre de mis hijos. Si ella salió con él fue cuando estábamos separados. Pero ella es una mujer casada y quien salga con ella tiene el lugar de amante", manifestó Márquez, dejando en claro que su matrimonio sigue vigente.

Kike restó importancia a las declaraciones del joven y señaló que no consideraba pruebas las imágenes que mostró, como besos en la cara. Además, el empresario aseguró que busca retomar la relación y expresó su arrepentimiento por errores pasados:

"Que muestre pruebas de ello y un beso en la cara no me parece una prueba fehaciente, porque los amigos gays de mi esposa también la besan en la cara. Yo no voy a dejar que ella rehaga su vida con nadie porque ella es mi esposa. Ahora lo que estoy haciendo es tratando de que vuelva conmigo. Cometí errores, eso no lo puedo negar, pero ahora, viendo las consecuencias de mis actos, me doy cuenta de que no la quiero perder y nadie se va a llevar a mi mujer", enfatizó.

Génesis Tapia genera revuelo con regalo de Kike Márquez

Este lunes, Génesis compartió en Instagram una historia donde mostró un ramo de flores acompañado de una carta firmada por Márquez. En el mensaje, él le pedía dejar atrás el pasado y darle otra oportunidad a su relación:

"Olvidemos el pasado. ¿Lo intentamos de nuevo? Te amo. Atte: Tu esposo Kike Márquez", se leía en la publicación de la exchica reality.

La imagen desató rápidamente especulaciones sobre un posible acercamiento, a pesar de que semanas atrás la propia Tapia había asegurado que su matrimonio estaba terminado. Frente a los comentarios de sus seguidores, la abogada se defendió con un mensaje donde restó importancia al gesto:

"Tranquilícense, por que se arañan tanto por unas rosas. Yo estoy acá drenándome y entro a mi Instagram y veo que están que la viven. Son solo rosas, por favor, son solo rosas", aseguró.

@rkt696 Génesis Tapia remece las redes al publicar gestos de Kike Márquez. ♬ sonido original - rkt696

Kike Márquez y Génesis Tapia mantienen el foco en su relación pese a los rumores y comentarios externos. Mientras el empresario reafirma que su matrimonio sigue vigente y no permitirá interferencias, Génesis maneja con humor y serenidad la atención mediática, mostrando que su vida privada sigue siendo prioridad.