'Loco' Vargas sorprende al anunciar que postularía a la alcaldía de Magdalena: "Pronto me voy a lanzar"

Durante una reciente emisión de su programa en YouTube, 'La parrilla del Loco', Juan Manuel Vargas sorprendió a sus seguidores al revelar su interés en lanzarse como candidato a la alcaldía del distrito de Magdalena del Mar. El anuncio se dio en medio de una conversación relajada con su amigo y exfutbolista Roberto Guizasola, mientras compartían anécdotas y proyectos personales.

Loco Vargas y su vínculo con Magdalena del Mar

El lazo entre Juan Manuel Vargas y Magdalena del Mar se ha fortalecido a lo largo de los años. El exjugador de Universitario de Deportes ha hecho vida en este distrito, y su presencia es familiar para los vecinos. Durante el programa, Roberto Guizasola destacó esta cercanía al señalar:

"Eres un embajador de Magdalena". Incluso mencionó que planea abrir una nueva sede de su ONG La Casa de Alejita en ese barrio.

Guizasola explicó que la organización busca apoyar a niños y adolescentes con programas académicos y deportivos, modelo que ya ha mostrado resultados en otras zonas de Lima. Su intención es replicarlo en Magdalena, inspirándose en la historia de Vargas y su influencia positiva en la comunidad.

Fue en ese contexto que el "Loco" se animó a hacer un anuncio inesperado. Aunque lo dijo entre risas, dejó abierta la posibilidad de dar el salto a la política.

"Yo me voy a lanzar de alcalde... A mi gente de Magdalena, ahora no me lanzaré de alcalde, pero pronto me voy a lanzar", expresó Vargas, provocando sorpresa y entusiasmo en los seguidores que seguían la transmisión. La declaración rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando todo tipo de comentarios sobre su futuro político.

Loco Vargas anuncia qeu se postulará a la alcaldía de Magdalena

'Loco' Vargas en una salida nocturna rodeado de incógnitas

No es la primera vez que el popular "Loco" genera titulares recientemente. Hace unas semanas fue captado en una salsoteca de Lima, acompañado de dos mujeres. Las imágenes difundidas por el programa 'Todo se filtra' desataron especulaciones, ya que en un inicio se creyó que una de ellas era su esposa, Blanca Rodríguez.

La confusión surgió porque una de las acompañantes llevaba una polera ploma similar a la que Blanca suele lucir en redes sociales. Sin embargo, horas más tarde el conductor Kurt Villavicencio aclaró que la mujer no era la pareja de Vargas, lo que alimentó nuevas dudas sobre la identidad de la acompañante.

Juan Manuel Vargas fue captado en discoteca

Juan Manuel Vargas vuelve a estar en el centro de la atención, no solo por su vida personal, sino también por un posible salto a la política municipal. Su anuncio sobre Magdalena del Mar podría convertirse en una realidad en los próximos años, mientras que sus apariciones en la farándula continúan generando comentarios y manteniéndolo vigente en los medios.