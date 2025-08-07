¿Junto a Blanca Rodríguez? Juan Manuel Vargas desata rumores tras ser captado en salsoteca

El exfutbolista Juan Manuel Vargas volvió a ser noticia tras ser captado disfrutando de la noche en una salsoteca, acompañado de dos mujeres. Las imágenes fueron difundidas por el programa Todo se filtra y despertaron especulaciones, pues una de las acompañantes no sería su esposa, Blanca Rodríguez, como se pensó inicialmente.

'Loco' Vargas en una salida nocturna rodeado de incógnitas

La grabación mostró al popular 'Loco' Vargas junto a dos mujeres, una de ellas con una polera color plomo, similar a la que suele usar Blanca Rodríguez en sus redes sociales. Por ello, el programa de espectáculos inicialmente informó que el exdeportista compartía con su pareja, con quien mantiene una relación desde hace años.

Sin embargo, poco después, el conductor Kurt Villavicencio recibió información que desmintió esta versión. Según le contaron, la mujer que acompañaba a Vargas no sería Blanca, lo que generó preguntas sobre quién era realmente la acompañante del exfutbolista.

"Ha reaparecido en una noche de discoteca... ¿Qué? Nos han escrito al 'Filtrachat' y que no era Blanca. ¿Estaba solo? Así dice la gente que estaba en Barranco Bar", comentó Kurt frente a las cámaras, e hizo un llamado a Juan Manuel para que explique esta situación.

Además, Villavicencio añadió que, a simple vista, la mujer que estaba junto a Vargas no se parecía a su esposa.

"Creo que Blanca es más alta y con el cabello más castaño. Pareciera una mujer de menos edad. Me imagino que si no es Blanca, es alguien de su entorno familiar... puede ser algún familiar", expresó, insistiendo en la necesidad de que el 'Loco' aclare lo sucedido.

Loco Vargas fue condecorado por Fiestas Patrias en New Jersey

Juan Manuel Vargas, el recordado 'Loco', fue designado como mariscal del desfile por Fiestas Patrias en New Jersey, rol que asumió con orgullo y entusiasmo. Durante el recorrido, el exjugador no dudó en saludar a los asistentes, tomarse fotos y firmar autógrafos.

"Es un honor representar a mi país en un evento tan especial. Ver tantas banderas peruanas en el extranjero emociona", expresó Vargas visiblemente conmovido. Su participación fue una de las más celebradas por el público, que aún lo recuerda por su entrega en la selección nacional.

El cariño del público se hizo notar en cada paso del trayecto, donde los vítores y muestras de afecto no cesaron. Vargas, con su habitual carisma, supo ganarse nuevamente el aplauso de los compatriotas.

Mientras la salida nocturna del 'Loco' Vargas genera incertidumbre sobre quién fue su acompañante esa noche, su reconocimiento en el desfile patriótico reafirma el cariño que el público sigue guardando por él. A la espera de una explicación oficial sobre la polémica en la salsoteca.