¡Pierde los papeles! 'Loco' Vargas explota con la prensa en evento deportivo: "¡Qué pesados son!"

El exfutbolista Juan Manuel Vargas, más conocido como el 'Loco' Vargas, fue protagonista de un tenso momento con la prensa en Lima Norte. El deportista fue invitado a la inauguración de una cancha sintética, pero su mal humor no pasó desapercibido. Apenas llegó, se mostró serio, sin saludar ni sonreír como en otras ocasiones.

Durante el evento, Juan Manuel Vargas dio un breve discurso resaltando la importancia del deporte en los jóvenes.

El 'Loco' no quiso hablar con la prensa. Al terminar su mensaje, una reportera de "América Hoy" se le acercó para hacerle unas preguntas. Sin embargo, el 'Loco' no estaba con ganas de conversar.

"Unos minutitos, Juan Manuel" , le dijo la periodista. "Uy no" , respondió él con incomodidad. Pese a eso, ella insistió: "Siempre impulsando el deporte, Juan Manuel. ¿Cómo te sientes?" "Impulsar el deporte sobre todo para los niños y eso es bueno" , contestó Vargas sin mucha emoción. Luego, le preguntaron si tenía planes de abrir una academia deportiva. "¿Vas ahora a abrir una academia, comentabas?" "No, todavía no" , dijo tajante.

Cuando la reportera de "América Hoy" trató de sacar un comentario más relajado sobre su podcast, él explotó.

Ante su evidente incomodidad, la reportera del programa matutino le preguntó directamente por qué estaba así.

"¿Pero por qué incómodo, Juan Manuel?" "Porque incomodas", respondió el 'Loco', sin filtros. "No. Pero no te he preguntado nada que te incomode", insistió ella, pero él ya no quiso seguir conversando.